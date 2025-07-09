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南鯤鯓代天府牌樓倒塌　命理師曝「王爺慈悲顯靈」：化解更大災難

▲南鯤鯓牌樓倒塌。（圖／「大雄空拍」授權引用，下同）

▲南鯤鯓牌樓倒塌，楊登嵙表示，這種情況可以視為「以形化劫」。（圖／「大雄空拍」授權引用，下同）

記者柯振中／綜合報導

中颱「丹娜絲」侵襲台灣中南部，造成重大災情。台南市北門區國定古蹟南鯤鯓代天府的木造牌樓因風雨重創倒塌，引發關注。巧合的是，該廟年初抽得「下下籤」國運籤，籤文提及「屋漏更遭連夜雨」，引發民間聯想。命理師楊登嵙解讀，這或是王爺顯靈、以廟門為代價化解災劫。

倒塌的南鯤鯓代天府牌樓為1983年建造，使用12根直徑達81公分、14公尺高的千年紅檜木，以純榫結構打造，象徵地方重要信仰地標。此次在颱風強風侵襲下倒塌，除了造成寺廟積水，也讓地方信眾感到痛心與不捨。廟方正評估後續重建方向，初步考慮以鋼筋混凝土重建。

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▲南鯤鯓牌樓倒塌。（圖／「大雄空拍」授權引用，下同）

▲南鯤鯓牌樓倒塌，楊登嵙表示，這種情況可以視為「以形化劫」。（圖／「大雄空拍」授權引用，下同）

南鯤鯓代天府自2011年起每年大年初一抽取國運籤，今年抽出第54籤，被列為下下籤，籤詩寫道：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，籤註更點出「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」。命理師楊登嵙指出，詩意象暗示今年災劫難免，如今牌樓倒塌可視為籤象的具體應驗。

楊登嵙進一步指出，從民俗角度來看，此事件可視為「以形化劫」，即王爺「慈悲顯靈」，為護佑台灣百姓，選擇犧牲廟門化解更大災難。他認為，雖然廟宇能量一時受損，但若能在短時間內完成重建，不僅能恢復靈力，甚至可能為台灣國運帶來新的轉機與穩定。

▼南鯤鯓代天府牌樓倒塌，楊登嵙表示，這件事可以視為「以形化劫」。（資料照／記者林東良翻攝）

▲▼ 南鯤鯓代天府牌樓 。（圖／記者林東良翻攝）

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