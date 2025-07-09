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暴雨下2小時就溢堤！台16線集集段水淹膝蓋封路　游顥勘災要求清淤

▲台16線集集雙向淹水到膝蓋導致封路，立委游顥親赴勘災。（圖／游顥辦公室提供，下同）

▲台16線集集雙向淹水最深到膝蓋、導致封路，立委游顥親赴勘災。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風已遠離台灣，但低壓和西南風擾動造成中部地區連日大雨，南投縣今天累計雨量以集集、竹山、名間等鄉鎮最高：其中集集鎮下午2時起豪大雨，短短兩小時內就造成鎮內清水溪溢堤，大量溪水溢至農田、沿線擴散到台16線，造成台16線雙向8K至9K路段淹水、道路封閉。

立委游顥接獲集集鎮長吳大村陳情，立即趕往現場，緊急協調公路局南投工務段和集集警分局拉起封鎖線，引導車輛改走替代道路行程，公路局隨即進行沿線疏通排水。

▲台16線集集雙向淹水到膝蓋，立委游顥親赴勘災。（圖／游顥辦公室提供）

▲台16線集集雙向淹水到膝蓋，立委游顥親赴勘災。（圖／游顥辦公室提供）

游顥表示，吳大村、集集鎮代表會主席陳雅雯和縣議員黃春麟今天下午都不斷接獲民眾陳情反映淹水災情，隨即第一時間趕往現場並會勘多個地點，其中以台16線集集路段最為嚴重：水淹至膝蓋、車輛完全無法通行；而此次淹水最主要是因短時間強降雨，導致清水溪溢堤，區域排水無法排出，致使水流溢至台16線。

▲▼集集清水溪因暴雨溢堤。（圖／游顥辦公室提供）

▲▼集集清水溪因暴雨溢堤。

▲台16線集集雙向淹水到膝蓋，立委游顥親赴勘災。（圖／游顥辦公室提供）

吳大村喊話中央能加速推動「集集清水溪區域排水幹線」治理計畫，包括清水溪截彎取直、設置蓄洪池等，才能徹底解決淹水問題；游顥強調，勘災當下即與公路局、水利署聯繫，要求儘速完成排查所有區域排水清淤工作，針對有阻擋排水的區段第一時間先進行清除，避免災情再次發生。

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