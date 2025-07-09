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台灣青年首遊西安　異口同聲想看「兵馬俑」

▲▼2025陝台文化交流周開幕式8日在西安舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲許多台灣青年參加陝台文化交流周系列活動。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

2025陝台文化交流周系列活動橫跨6至8月，其中有不少台灣青年首次來到西安參訪。《東森新媒體ETtoday》採訪了三位台青，他們異口同聲地說，此訪就是想看看兵馬俑，其中有人認為，這是一種開眼界的方式。

在交流周活動的場邊，第一次來到陝西的台灣原住民青年毖詠.伊斯瑪哈單.伊斯立端受訪表示，此行最大重點是看兵馬俑。他說，之前都是在課本上或移展到台灣時看到兵馬俑，這次可以實際參觀，並親眼來西安看歷史事件的現場，「對我來講是一個開眼界的方式」。

首次到訪西安的台灣青年卓同學直言，她事前已經查詢小紅書，很期待去參觀大唐不夜城、兵馬俑等景點。她說，從很久以前在歷史課本上看到兵馬俑，心中就產生一顆種子：「我一定要來看一下兵馬俑長什麼樣子」，也因此選擇參加此次交流。

台灣青年侯同學也是第一次訪問西安，同樣對參觀兵馬俑感到非常期待。她提到，過去曾在許多地方看過兵馬俑（的照片），「那個畫面太壯觀了」，很想親眼目睹，加上西安有特別多的歷史人文景觀，讓遊遍大陸的她，如果沒到西安「就感覺少了一部分、（大陸行）沒有完整」，也少了許多見識漂亮文物的機會。

▲▼2025陝台文化交流周、台灣青年。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台灣青年毖詠.伊斯瑪哈單.伊斯立端。（圖／記者陳冠宇攝）

談及最想跟當地同學交流的話題，毖詠.伊斯瑪哈單.伊斯立端表示，應該是生活上的小差異，例如在西安晚上或放假時都習慣去哪裡，他自己也會想體驗當地的生活。

對於想要了解大陸的台灣朋友，毖詠.伊斯瑪哈單.伊斯立端指出，自己可能會跟他們說，「你親自去看、親自去走，有的時候你的想法可能會有一些不一樣」。

此次交流周活動是陝西省舉辦的規模最大、層級最高的大型綜合性兩岸交流活動，集中在6至8月舉辦，參加活動的台胞台青1000餘人，分別來自兩岸青年藝術工作營、兩岸青年華服研習營、台灣青年實習就業研習營、台灣高中生陝西研習營、台灣少數民族研習營、台灣基層民眾參訪團等18個團隊。

▼2025陝台文化交流周。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025陝台文化交流周、台灣青年。（圖／記者陳冠宇攝）

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