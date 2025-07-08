陝西省委副書記：深化兩地交流合作　為台青追夢、圓夢創造機會

▲陝西省委副書記邢善萍。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

2025陝台文化交流周活動今（8）日上午在西安開幕，陝西省委副書記邢善萍致辭時表示，近年陝台推動交流交往持續升溫，陝西將始終秉持兩岸一家親理念，深化兩地交流合作，為台灣青年完善追夢、圓夢提供更好服務，創造更多機會。

據悉，600多名各界人士（其中台灣民眾450餘人，大陸各界人士150餘人）參加開幕式。在陝西省副省長徐明非介紹交流周概況之後，由陝西省委副書記邢善萍、海基會前董事長林中森、大陸國台辦副主任趙世通依序致辭。

陝西省委副書記邢善萍表示，中華文化是中華民族的精神命脈，中華文明是各族人民共同創造的智慧結晶。這次陝台文化交流周活動，以弘揚中華文化，譜寫青春華章為主題，追溯同根同源的文化基因，匯聚圓夢追夢的新生力量，對兩岸同胞特別是青年朋友們，增強文化認同、增進心靈契合具有十分重要的意義。

邢善萍強調，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，陝西與台灣文緣相通、情緣相近，在台灣的彰化縣有一個陝西村，陝西村有一副楹聯寫道：「五千年文化相傳根深葉茂，三百年倫常悠敘源遠流長」，道出了兩岸文化的源流。

▲邢善萍出席2025陝台文化交流周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

她還提及，這些年，陝台積極開展尋根祭祖、文物巡展、校際合作、師生研學、青年活動、基層參訪，推動交流交往持續升溫。

邢善萍指出，真誠地希望大家從中華文明中汲取智慧和力量，把握大勢所趨、大義所在、民心所向，增進理解、凝聚共識、深化合作，攜手為兩岸關係和平發展，為中華民族偉大復興持續努力。

邢善萍強調，陝西省將始終秉持兩岸一家親的理念，深化兩地交流合作，為台胞台企來陝投資興業，為台灣青年完善追夢、圓夢提供更好的服務，創造更多的機會。

此次交流周活動是陝西省舉辦的規模最大、層級最高的大型綜合性兩岸交流活動，集中在6至8月舉辦，參加活動的台胞台青1000餘人，分別來自18個團隊。

▼2025陝台文化交流周開幕式8日在西安舉行。（圖／記者陳冠宇攝）