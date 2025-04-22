陸聾啞女大生「長太美」被質疑造假！本人委屈回應

▲宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸西安美術學院的女大生宸玥近日因為絕美的外表，加上聾啞生的特殊身分，在大陸網路上爆紅，卻也因為外表太過完美，被質疑造假。對此，宸玥也發聲回應，自己並沒有透過聾啞人的身分來炒作，只是希望用微薄的力量，改變大家對聾啞人的看法，希望這個群體能受到更公平的待遇。

綜合陸媒報導，西安美術學院4月21日舉行運動會開幕式，宸玥當時舉牌出現在操場上，隨即就因為驚為天人的外表，吸引了無數眼球。

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）



事後有人挖出，宸玥是一名聾啞人士，就讀的學院為特殊教育學院。不過，因為宸玥的外表太過美麗，網路上因此出現言論，質疑宸玥使用AI改圖，更有人懷疑宸玥的聾啞人身分。

消息在網路上掀起討論後，立即有同學出面護航，雖然宸玥相當有名，但她待人十分和善，運動會當天有無數的同學要求合照，宸玥的回應都十分正面、友善。

▲▼宸玥分享小時候的照片。（圖／翻攝微博）



對於網路上的質疑，宸玥也親自透過長文回應，她不希望大家因為聾啞人的身分而可憐她，既然選擇公開自己的生活方式、並在道德允許的情況下穿著打扮，意味著她不怕受到評價，只是希望大家能夠理性發言。

▼宸玥分享小時候的照片。（圖／翻攝微博）



宸玥還說，過去她並未公布聾啞人的身分，也沒有利用這個身分來炒作流量，在網路上就已有不少粉絲追隨，之所以會公開，是怕以後會因為這層身分而遭受網路暴力。

宸玥提到，她只是希望用棉薄之力，來改變大家對聾啞人的看法，希望這個群體能夠擁有更公平的待遇，「我的心願僅此而已，感謝大家。」