　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸聾啞女大生「長太美」被質疑造假！本人委屈回應

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

▲宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸西安美術學院的女大生宸玥近日因為絕美的外表，加上聾啞生的特殊身分，在大陸網路上爆紅，卻也因為外表太過完美，被質疑造假。對此，宸玥也發聲回應，自己並沒有透過聾啞人的身分來炒作，只是希望用微薄的力量，改變大家對聾啞人的看法，希望這個群體能受到更公平的待遇。

綜合陸媒報導，西安美術學院4月21日舉行運動會開幕式，宸玥當時舉牌出現在操場上，隨即就因為驚為天人的外表，吸引了無數眼球。

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

事後有人挖出，宸玥是一名聾啞人士，就讀的學院為特殊教育學院。不過，因為宸玥的外表太過美麗，網路上因此出現言論，質疑宸玥使用AI改圖，更有人懷疑宸玥的聾啞人身分。

消息在網路上掀起討論後，立即有同學出面護航，雖然宸玥相當有名，但她待人十分和善，運動會當天有無數的同學要求合照，宸玥的回應都十分正面、友善。

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

▲▼宸玥分享小時候的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

對於網路上的質疑，宸玥也親自透過長文回應，她不希望大家因為聾啞人的身分而可憐她，既然選擇公開自己的生活方式、並在道德允許的情況下穿著打扮，意味著她不怕受到評價，只是希望大家能夠理性發言。

▼宸玥分享小時候的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼宸玥因為長得太美，被質疑造假。（圖／翻攝微博）

宸玥還說，過去她並未公布聾啞人的身分，也沒有利用這個身分來炒作流量，在網路上就已有不少粉絲追隨，之所以會公開，是怕以後會因為這層身分而遭受網路暴力。

宸玥提到，她只是希望用棉薄之力，來改變大家對聾啞人的看法，希望這個群體能夠擁有更公平的待遇，「我的心願僅此而已，感謝大家。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元
L級女神出道！國中意識到驚人天賦
快訊／網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：不是事實
李多慧開箱新家　大讚台租屋1點超方便
「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片瘋傳　刑事警察局介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸聾啞女大生「長太美」被質疑造假！本人委屈回應

陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」還睜不開　醫急提醒：家長需注意

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

演唱會「讓票藏詐」！　妹子轉2千元…遭騙帳戶凍結「70萬險飛」

陸獨角獸企業柔宇科技破產　明星商品智慧手寫板75元甩賣

大陸對方濟各逝世表哀悼　未表明是否派代表參加葬禮

美元主導地位削弱、人民幣藉機竄起？　陸學者：必須抓住機會

台青赴陸發展意願激增30%　未來「2大產業」是下一波創業爆點

出口走不遠、高關稅難逃　陳燕木：選台商百大品牌轉拓展陸內銷

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

【泰格與雪兒】太簡了吧

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

陸聾啞女大生「長太美」被質疑造假！本人委屈回應

陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」還睜不開　醫急提醒：家長需注意

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

演唱會「讓票藏詐」！　妹子轉2千元…遭騙帳戶凍結「70萬險飛」

陸獨角獸企業柔宇科技破產　明星商品智慧手寫板75元甩賣

大陸對方濟各逝世表哀悼　未表明是否派代表參加葬禮

美元主導地位削弱、人民幣藉機竄起？　陸學者：必須抓住機會

台青赴陸發展意願激增30%　未來「2大產業」是下一波創業爆點

出口走不遠、高關稅難逃　陳燕木：選台商百大品牌轉拓展陸內銷

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

女房東轟飯糰店夫婦不知感恩　驚呼「我好紅喔」想申請保護令

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

第一眼看到大樹還是人臉？精準剖析你的「最新運勢 」

外交部還原空白護照短缺真相　解析只採購180萬本原因、成本計算

筆電產業觀望關稅談判情況　今年品牌出貨成長率下修至1.4%

受惠川普關稅！巨鎧獲全美最大鋁圈廠逾300萬美元訂單　本月開始出貨

《黑澀會》出身被看輕？小薰自爆「被導演丟檳榔」　一年沒戲拍：想回家賣魚

李霈瑜自稱「日常小綠派」蒐集雨水澆花　吳汶芳沒帶吸管「用湯匙吃珍珠」

10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」

台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

做工9年存800萬！搬磚工：這收入很正常

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

幫聽障人士找行李！當眾喝斥「撿」的人...正義警紅了

上天入海都OK！　全球最大兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

男友用身體「撞破窗戶逃跑」…網一看笑噴

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

會飛的保溫杯！解放軍「微型無人機」曝光 單兵可隨身攜帶使用

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

更多熱門

相關新聞

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

西安美術學院運動會近日舉行開幕式，一名女大學生舉牌的影片在網路上爆紅，原因是她的長相「太完美」，有大陸網友直呼「像AI（人工智慧），美得不真實」。對於相關評論，西安美術學院校友說，這位女大生其實是聾啞人士，平時對同學都很好，認為這種質疑很不好。

女大生趕上班　婦人穿越馬路挨撞

女大生趕上班　婦人穿越馬路挨撞

女大生慶祝22歲生日　陳屍按摩浴缸中

女大生慶祝22歲生日　陳屍按摩浴缸中

女大生求職屢碰壁　送醫恢復心跳搶命中

女大生求職屢碰壁　送醫恢復心跳搶命中

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

關鍵字：

聾啞人女大生西安特殊教育學院宸玥

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面