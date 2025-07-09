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重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

▲▼花蓮市長魏嘉彥為重振花蓮觀光，拜會台北市長蔣萬安。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥為重振花蓮觀光，拜會台北市長蔣萬安。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為重振花蓮觀光，花蓮市長魏嘉彥近日展開縣外訪問行程，積極推動「花蓮歡迎您」邀請計畫，其中一站特別拜會台北市長蔣萬安。魏市長表示，希望透過首長間的合作與號召力，吸引更多民眾及各機關團體前往花蓮旅遊，進而帶動地方經濟與觀光產業的復甦。

魏嘉彥在拜訪中提到，蔣萬安市長不僅是政壇上值得學習的夥伴，更是他知心的兄長。兩人多次交流城市治理的心得，也常交換對觀光發展的想法，彼此激盪出許多新點子，期盼未來能攜手合作，共同為民眾打造更多優質的旅遊體驗。

▲▼花蓮市長魏嘉彥為重振花蓮觀光，拜會台北市長蔣萬安。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此外，台北市對花蓮在災後的協助也展現深厚情誼，包括0403地震時，台北市中正區的台灣省城隍廟捐贈1,000萬元善款，蔣市長也捐出一個月薪資，在擔任立委期間，協助時任市長魏嘉賢推動0206災後重建與振興。這些實質的支持，不僅彰顯台北對花蓮的關懷，也為雙方奠定了堅實的合作基礎。

台北市長蔣萬安則對魏嘉彥的熱情邀請表達肯定，表示花蓮的自然景觀與豐富的觀光資源令人嚮往。此次拜會中他也承諾，未來將積極向台北市民推薦花蓮，並鼓勵市府各局處及基層組織，將縣外觀摩活動選擇在花蓮舉辦，以實際行動支持花蓮觀光，協助振興當地的觀光產業。

▲▼花蓮市長魏嘉彥為重振花蓮觀光，拜會台北市長蔣萬安。（圖／花蓮市公所提供，下同）

蔣萬安表示將以實際行動支持花蓮觀光業。

魏嘉彥指出，花蓮是國內外遊客心目中極具魅力的旅遊勝地，花蓮市公所每年積極舉辦相關活動吸引客到來，如「奇萊玩一夏」腳踏車輕旅行活動，讓民眾沿途飽覽山海美景；「花蓮太平洋縱谷馬拉松」更曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事榜首，並獲日本知名跑步雜誌專文介紹，每年吸引超過六千名跑者參賽。

此外，花蓮還有賞鯨船、秀姑巒溪溯溪、鯉魚潭獨木舟及原住民族祭典等多樣化的旅遊體驗，非常適合全家大小同遊。魏嘉彥誠摯邀請各縣市首長與民眾，一同到花蓮探索這片充滿魅力的土地。

「花蓮歡迎您」計畫已初步展現成效，已有多個公家單位將縣外觀摩活動選擇在花蓮舉辦。花蓮市公所將持續努力推動觀光發展，也期盼更多縣市共同參與，讓花蓮早日走出地震陰霾，迎接更多遊客到訪。
 

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