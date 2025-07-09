北市5藍委13日反罷造勢滿檔　韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕馬拉松助陣

▲韓國瑜周末勤跑反罷免造勢，替藍委助陣。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄭佩玟／台北報導

首波24位藍委罷免案將於7月26日進行投開票，國民黨反罷免進入衝刺階段。國民黨5席台北市立委本周日（13日）將接力辦造勢活動，讓國民黨、民眾黨要角跨北市5藍委選區輔選，除台北市長蔣萬安是基本成員，立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕也是受邀要角。

為全力衝刺反罷聲浪，國民黨「周周有造勢」，藍營要角積極投入反惡罷宣講。其中，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營縣市長近期強化區域聯防、相互拉抬，立法院長韓國瑜金句連發，企圖讓造勢曝光率來到最高，「盧蔣韓」反惡罷鐵三角分進合擊，要催出反綠票源最大化。

本周日藍委反罷免行程滿檔，首先是藍委李彥秀將舉辦港湖團結誓師大會，國民黨4直轄市長盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政均將出席，此外韓國瑜、中廣前董事長趙少康與黨主席朱立倫也會到場助講，民眾黨則有立委張啟楷助陣。

藍委徐巧芯造勢場於上午9時40分登場，一樣有韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政，朱立倫、趙少康出席，民眾黨則直接由黨主席黃國昌親自站台，另外神秘嘉賓則為苗栗縣長鍾東錦與館長陳之漢。

而藍委王鴻薇反惡罷造勢場，則同樣有韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、侯友宜與朱立倫，但相關活動與邀請嘉賓仍在最後規劃中。

下午登場的藍委賴士葆文山區反惡罷大會，比照6月28日中正區反惡罷大會，韓國瑜、蔣萬安、朱立倫、趙少康、前台北市長郝龍斌均將繼續到場相挺，民眾黨也由黃國昌親自代表出席，前總統馬英九則是特別嘉賓。

而當天預計最後登場的藍委羅智強場，有別於其他藍委的大造勢場，則是相對小型的「民主學校青年沙龍」，目前規劃出席嘉賓為雙北市長蔣萬安、侯友宜。