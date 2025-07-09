海巡南雅安檢所新建廳舍啟用　東北角再添海洋教育新據點

▲提升海巡勤務品質！瑞芳南雅安檢所現代化廳舍正式揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新北市瑞芳地區海巡同仁勤務環境與生活品質，海洋委員會海巡署北部分署第二岸巡隊於今（9日）上午舉行「南雅安檢所新建廳舍揭牌典禮」，正式啟用具備現代化設施與海洋教育功能的全新廳舍，成為東北角海域嶄新的海巡地標。

本案自2021年啟動規劃設計與工程發包，歷經4年施工，已於今年5月取得使用執照。新建廳舍特別設置結合餐飲功能與公共教育的「海洋教室」複合空間，除提供同仁用餐休憩，也開放予學校及社區作為海洋教育場域，推廣海洋保育觀念與海巡任務認識，藉此拉近民眾與海洋、與海巡的距離，深化全民海洋素養。

▲海巡署長張忠龍致詞。

今日揭牌典禮由海巡署長張忠龍親自主持，包括交通部航港局北航中心、觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、新北市政府漁業處、瑞芳區公所、瑞芳警分局、基隆市政府財政處、萬里及瑞芳區漁會、海巡之友總會北部與東部分會，以及友軍單位代表等貴賓共同出席，見證瑞芳地區海巡服務據點邁入全新階段。

張忠龍署長致詞時表示，南雅安檢所廳舍的落成，不僅提供同仁更優質的工作環境，更象徵海巡署在東北角設立具指標意義的服務據點。他期勉全體同仁秉持「在地共榮、共好、共享」精神，在國際海域情勢日趨嚴峻之際，仍堅守崗位、提升效能，持續提供專業服務，讓國人更加安心，同時也期盼社會各界支持海巡，共同守護臺灣海域安全。

北部分署強調，南雅安檢所啟用後，將持續強化與在地民眾及學校的連結，推動海洋教育並凝聚全民守護海洋共識。未來若民眾於海域或岸際發現緊急事件或可疑行為，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將第一時間全力應處，確保國人生命財產安全。