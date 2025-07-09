　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北2勇消救人殉職　藍議員籲：導入無人機、強化高風險水域管理

▲▼新北勇消新店廣興橋救人殉職。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

▲新北勇消新店廣興橋救人殉職。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，勇消獲報下水救人不料主艇翻覆，導致37歲消防員吳恩碩溺斃殉職，而另名烏來分隊的勇消張敬謙送醫以葉克膜搶命仍不治，今（9日）中午宣告死亡。新北市7泛藍議員組成的「新藍圖連線」呼籲，市府應全面檢討高風險水域管理、搜救裝備與應變流程，同時導入無人機等科技設備，提升任務安全與效率，避免憾事再度發生。

針對勇消殉職一事，新北市長侯友宜指出，他們寧可不要英雄，也要每一個同仁、每一次出去，都能夠平安回來，也可以平安回家，這是他們衷心的一個期盼，他們最不樂見的狀況，就是用生命代替警惕。侯也強調，市府全力協調醫院搶救傷患，並從優撫卹與慰問，同時強化警義消同仁對危險水域風險辨識與應變，並協調水域主管機關台電加強場域管理，更將依法啟動事故原因調查會。

新北市議會「新藍圖連線」召集人陳偉杰議員表示，消防員執行公務英勇殉職，令人萬分不捨，也再次突顯消防人員在高風險任務中面臨的重大挑戰，應提高撫卹金，給予英勇的消防人員及家屬更多的保障。建議市府應盤點現有搜救裝備性能，優先汰換老舊設備，並研擬特殊情境下的應變流程與指引，讓第一線人員能有更充足的安全防護。

議員蔡淑君也呼籲市府針對本次搜救事故進行全面性檢討，事故發生地雖設有明確禁制標示，卻仍有民眾違規從事SUP等活動，顯示現行警示與執法機制仍有不足，應檢討現行法規，增設違規使用高風險水域者之民事連帶賠償責任，針對因其違規行為導致的救援損失與人員傷亡，應負起相對賠償責任，包含殉職義消的撫卹金補償。

此外，議員白珮茹也指出，國際上已有多起成功導入無人機輔助水域搜救任務的案例，無論是在空中勘查、即時影像回傳、拋投輔具或夜間搜索方面，皆可有效減少人員涉險機率，建議新北市消防局應強化科技應用規劃，儘速評估引進無人機與水面遙控設備納入災防體系，作為未來救援行動的重要輔助工具。

議員宋雨蓁則說明，市府應立即盤點新北轄內高風險水域區域，加強現場告示明確性，導入智慧監控與即時警示系統，並強化定期巡查與取締，避免民眾誤判風險進入危險區域。

最後，「新藍圖連線」強調，面對災害現場的不可預測性，保障救災人員安全應是制度優先，呼籲中央攜手地方共同建構一套更智慧、更穩妥的防災應變機制，以行動告慰英勇殉職同仁的付出，也為仍在昏迷和急救中的人員共同集氣祈福，期待早日脫離險境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

擋不住車輛卻阻擾障礙者　綠委偕民團3訴求：移除無效車阻

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　黃國昌批：把民主法治完全踐踏腳底

賴清德：各項災後復原刻不容緩　中央地方務必通力合作

民眾黨720踢館！民進黨中央黨部前集結反罷　黃國昌嗆：受夠了

認要深自檢討司法信賴度　蘇素娥：法官要把公平正義當核心價值

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

哀悼救溺殉職勇消　朱立倫嘆：談警消退休保障時綠嘴臉就反對

藍委欠千萬不還「開庭要求不准旁聽」　法官打臉：不是推法庭直播？

新北2勇消救人殉職　藍議員籲：導入無人機、強化高風險水域管理

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

擋不住車輛卻阻擾障礙者　綠委偕民團3訴求：移除無效車阻

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　黃國昌批：把民主法治完全踐踏腳底

賴清德：各項災後復原刻不容緩　中央地方務必通力合作

民眾黨720踢館！民進黨中央黨部前集結反罷　黃國昌嗆：受夠了

認要深自檢討司法信賴度　蘇素娥：法官要把公平正義當核心價值

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

哀悼救溺殉職勇消　朱立倫嘆：談警消退休保障時綠嘴臉就反對

藍委欠千萬不還「開庭要求不准旁聽」　法官打臉：不是推法庭直播？

新北2勇消救人殉職　藍議員籲：導入無人機、強化高風險水域管理

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

政治熱門新聞

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判

超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

表態不支持廢除死刑　司法院長被提名人：一致決判死相當困難

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

更多熱門

相關新聞

最大規模！俄741無人機襲烏　波蘭戰機升空

最大規模！俄741無人機襲烏　波蘭戰機升空

俄羅斯9日凌晨對烏克蘭多座城市發動全面戰爭以來規模最大的空襲，動用多達741架無人機與飛彈，西部城市盧茨克（Lutsk）遭猛烈轟炸，災情最為慘重，波蘭軍方也緊急升空戰機，保護領空不受波及。烏軍雖成功攔截部分目標，但仍有超過400架無人機消失在雷達上，烏西多地傳出爆炸聲響。

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

勇消吳恩碩救溺水男殉職　家屬悲赴殯儀館相驗

勇消吳恩碩救溺水男殉職　家屬悲赴殯儀館相驗

救違規戲水男釀勇消殉職　朱立倫哀悼

救違規戲水男釀勇消殉職　朱立倫哀悼

36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

關鍵字：

新北勇消殉職議員無人機水域管理

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面