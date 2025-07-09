新北2勇消救人殉職　藍議員籲：導入無人機、強化高風險水域管理

▲新北勇消新店廣興橋救人殉職。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，勇消獲報下水救人不料主艇翻覆，導致37歲消防員吳恩碩溺斃殉職，而另名烏來分隊的勇消張敬謙送醫以葉克膜搶命仍不治，今（9日）中午宣告死亡。新北市7泛藍議員組成的「新藍圖連線」呼籲，市府應全面檢討高風險水域管理、搜救裝備與應變流程，同時導入無人機等科技設備，提升任務安全與效率，避免憾事再度發生。

針對勇消殉職一事，新北市長侯友宜指出，他們寧可不要英雄，也要每一個同仁、每一次出去，都能夠平安回來，也可以平安回家，這是他們衷心的一個期盼，他們最不樂見的狀況，就是用生命代替警惕。侯也強調，市府全力協調醫院搶救傷患，並從優撫卹與慰問，同時強化警義消同仁對危險水域風險辨識與應變，並協調水域主管機關台電加強場域管理，更將依法啟動事故原因調查會。

新北市議會「新藍圖連線」召集人陳偉杰議員表示，消防員執行公務英勇殉職，令人萬分不捨，也再次突顯消防人員在高風險任務中面臨的重大挑戰，應提高撫卹金，給予英勇的消防人員及家屬更多的保障。建議市府應盤點現有搜救裝備性能，優先汰換老舊設備，並研擬特殊情境下的應變流程與指引，讓第一線人員能有更充足的安全防護。

議員蔡淑君也呼籲市府針對本次搜救事故進行全面性檢討，事故發生地雖設有明確禁制標示，卻仍有民眾違規從事SUP等活動，顯示現行警示與執法機制仍有不足，應檢討現行法規，增設違規使用高風險水域者之民事連帶賠償責任，針對因其違規行為導致的救援損失與人員傷亡，應負起相對賠償責任，包含殉職義消的撫卹金補償。

此外，議員白珮茹也指出，國際上已有多起成功導入無人機輔助水域搜救任務的案例，無論是在空中勘查、即時影像回傳、拋投輔具或夜間搜索方面，皆可有效減少人員涉險機率，建議新北市消防局應強化科技應用規劃，儘速評估引進無人機與水面遙控設備納入災防體系，作為未來救援行動的重要輔助工具。

議員宋雨蓁則說明，市府應立即盤點新北轄內高風險水域區域，加強現場告示明確性，導入智慧監控與即時警示系統，並強化定期巡查與取締，避免民眾誤判風險進入危險區域。

最後，「新藍圖連線」強調，面對災害現場的不可預測性，保障救災人員安全應是制度優先，呼籲中央攜手地方共同建構一套更智慧、更穩妥的防災應變機制，以行動告慰英勇殉職同仁的付出，也為仍在昏迷和急救中的人員共同集氣祈福，期待早日脫離險境。