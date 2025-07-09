哀悼救溺殉職勇消　朱立倫嘆：談警消退休保障時綠嘴臉就反對

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，消防員吳恩碩昨送醫不治，今（9日）中午再傳消防員張敬謙也宣告不治，殉職消防員今再添1人。國民黨主席朱立倫於中常會上表達追悼，並談到對消防預算、設備、待遇跟退休福利的支持，呼籲政府不要「今天公祭，明天忘記」，支持警消和國軍救災人員，而過去討論到退休跟福利時，民進黨嘴臉就是全面反對，再次希望社會共同支持最辛苦的警察消防。

新北市新店廣興橋溺水意外，新北市消防局第四大隊直潭分隊調派4警消、1義消前往救溺，卻不慎翻覆，37歲消防員吳恩碩不幸殉職，36歲消防員張敬謙今中午也宣告不治，34歲義消曹雙全仍在搶救中。

朱立倫今在中常會上對兩名警消殉職表達哀悼與不捨，稱他們非常勇敢、救苦救難，要予以追悼，並且表達對消防預算、設備、待遇跟退休福利的支持；他呼籲政府不要「今天公祭，明天忘記」，支持警消和國軍救災人員，而過去討論到退休跟福利時，民進黨嘴臉就是全面反對，再次希望社會共同支持最辛苦的警察消防。

不過有罷團質疑藍委王鴻薇去年預算審查時，曾提案刪除消防頭盔等防護設備預算1億元，國民黨文傳會主委林寬裕對此回應，這件事情充分證明，罷團只要逮到機會就努力造謠，不分青紅皂白就是造謠，只要逮到機會就對國民黨優質立委造謠，「我想這個根本不值一駁」。

國民黨發言人楊智伃也嗆聲，國民黨一直以來都非常重視警消、軍職人員的權益福利，但綠委只會透過非常悲傷的事情想要助長大罷免柴火，根本就是冷飯熱炒，當時王鴻薇的提案是希望相關職責單位可以說明，為何這麼多筆預算裡面有黑熊學院或壯闊台灣等具有爭議組織的補助，最後也是一毛未刪，而民進黨執政多年，面對警消權利不但阻止組工會，更對提出退休替代率上升也反對，請問罷團是想消費還是真正替警消爭取權益。