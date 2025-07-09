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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘刑法100條伺候藍委　民進黨：絕不可能開倒車恢復惡法

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會有《刑法100條》會伺候藍委。對此，民進黨發言人吳崢今（9日）回應，民主不可走回頭路，《刑法》100條修正是台灣民主轉型非常重要的一頁。民進黨的核心價值就是「人權立國」，要保障台灣人民的人權，以及在法律面前，可以受到人身自由的相關保障，絕對不可能開倒車恢復這樣的惡法，「這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情」。

在6月23日新聞放鞭炮節目上，主持人周玉蔻詢問大罷免相關議題，柯建銘表示，被罷免後他們還有刑責在，國有國法，刑法一百條是什麼？對於周玉蔻反問，（刑法一百條）已經修掉了啊！柯建銘則表示，在立法院占領主席台、打我們的人構成殺人，刑法一百條以前是意圖，後來加了著手進行，叛國會有刑法一百條伺候、反滲透法等等，國民黨每個都拿中共的錢來選舉，死罪可免活罪難逃。

目前刑法一百條經過1992年三讀修正後明定，意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑。

對於柯建銘說法，國民黨、藍委牛煦庭痛批，這是民主大開倒車，柯建銘想要真戒嚴？台北市長蔣萬安也批評，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法100條》的民進黨，也狠狠打臉了總統賴清德。

吳崢表示，民主不可走回頭路，《刑法》100條是台灣民主轉型非常重要的一頁。過去曾經有過這樣的一個法律是「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府⋯⋯」，不只是著手實行，只要有意圖，也就是所謂的預備犯，就要處以相關刑責，搭配動員戡亂時期條款，導致「唯一死刑」的極端、嚴重後果。

吳崢指出，從黨外時期到民進黨成立以後，諸多民主前輩都大力反對這樣的法律，1991年台灣社會成立「100行動聯盟」，全力推動廢除《刑法》100條，民進黨非常多前輩也全力投入、參與，最後廢除這樣的惡法。

吳崢強調，民進黨的核心價值就是「人權立國」，要保障台灣人民的人權，以及在法律面前，可以受到人身自由的相關保障，所以，絕對不可能走回頭路、開倒車，去恢復這樣的惡法，「這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情」。

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