藍委欠千萬不還「開庭要求不准旁聽」　法官打臉：不是推法庭直播？

▲國民黨立委鄭正鈐（中）。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款新台幣1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。而鄭正鈐上訴，法院日前開庭審理時，鄭正鈐否認欠債，並反控鐘家蔆牽涉虛擬貨幣吸金案；而鄭的律師王耀星要求「不公開審理」，審判長當場質疑，「不是要法庭直播嗎？」對此，新竹市雙罷發言人林志潔今（9日）表示，身為欠錢的被告，鄭委員連普通公開審理他都不願意，卻去推動法庭直播，真是「別人的孩子死不完」，事情換到自己身上完全雙標。

台中「名媛」鐘家蔆日前控訴與藍委鄭正鈐欠錢不還，求償1700萬元。新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。而鄭正鈐上訴，法院日前開庭審理時，鄭正鈐否認欠債，並反控鐘家蔆牽涉虛擬貨幣吸金案的背景，質疑其信用；而鄭的律師王耀星隨後提出「不公開審理」的請求，但審判長當場質疑，「難道不是要法庭直播嗎？」

林志潔表示，法庭審判除了涉及國家機密、企業秘密、性隱私或兒少保護等事項，都要用公開的方式進行，這是為了彰顯審判的公開公正，但是「法庭公開審判」和「法庭直播審判」，是兩件完全不一樣的事。

林志潔解釋，對法庭內的人，包括法官、國民法官、檢察官、被告、辯護人、律師、原告、證人、被害人、法院行政同仁甚至旁聽民眾而言，隱私干擾的程度由大到小分別是，法庭直播＞法庭轉播＞法庭公開審理＞法庭不公開審理。

林志潔指出，世界各先進國家，連法庭審理的內容要被部分轉播，都非常小心，我國在沒有完善配套措施下，就提案要求審判要直接、立刻、現場無秒差的直播，且對直播出去的畫面毫無管制措施，當然會讓所有法律人和專家跳腳，這就是在上周相關立法在通過時，有十幾個團體站出來反對粗糙立法，認為這種直播制度會傷害被害人隱私，影響審理公平性的原因。結果當然大家都知道，就是被藍白立委強推通過。

對於鄭正鈐官司，林志潔批評，可惡的是，別人的孩子死不完，事情換到自己身上完全雙標。鄭正鈐債台高築，付不出信用卡費、管理費、各種向民眾或金融機構借錢的欠款，捲入包庇組織犯罪、地下錢莊、中資介選、侵占公益款、喬事拿錢貪污等等眾多犯罪。昨天一個欠債1500萬的民事債務案件，又欠錢不還，竟然要求法官要閉門審理，把旁聽者趕走，直接被法官反問，「你們不是要推法庭直播嗎？」

林志潔指出，民事糾紛，身為欠錢的被告，鄭委員連普通公開審理他都不願意，卻去推動法庭直播，要求刑事被害人要在直播上陳述被害經過，其立法之無知無恥無專業，可見一斑。她呼籲大家，趕快罷免這樣債務爆表、根本沒有能力也沒有專業來為人民訂立良善法律的立委，讓他專心去打官司和還錢吧！