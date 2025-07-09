漢翔等8家廠商遭中國制裁　綠委分析「證明1事」：政治宣示意義較大

▲民進黨立委王定宇分析中國列我8家公司出口管制的原因。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國商務部今（9日）宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單。對此，民進黨立委王定宇直言，政治宣示意義較大，因為台灣本來就規定國防設備、軍用設施禁用中國相關的零組件跟物資。他認為，這也證明「台灣不是中國的一部分」，怎麼會有國家對自己國家宣布出口管制？

中國商務部今公告，將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，包括漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。

對此，民進黨立委王定宇透過自錄影片表示，政治宣示意義較大，因為台灣法律本來就規定，台灣國防設備、軍用設施是絕對不允許採用中國相關的零組件跟物資，因此，中國商務部制裁實質衝擊並沒有那麼大。

王定宇指出，在台灣，若未經許可使用中國零組件，最高可判3年以下有期徒刑，也會被列為禁止往來名單。他說，該制裁有點像每次美國洛克希德·馬丁、英國BAe這些國際重要的國防產業業者提供台灣軍事裝備時，中國商務部都會制裁一次，「都已經不曉得制裁幾次了」。

王定宇認為，該制裁反而會有反效果，也只證明一件事，「台灣不是中國的一部分」，中國總稱台灣是中國一部分，怎麼會有國家對自己國家宣布出口管制？這就是荒謬的地方，中國一天到晚說謊，謊稱台灣是他們的一部分，光這個商務部出口管制就戳破其謊言。

王定宇說，中國制裁對軍工產業影響上，有跟沒有差別並不大，反倒是中國政治宣示揭示了「台灣中國一邊一國」的事實，凸顯台灣不是中國一部分，是中國內政上的措施，來限制對他國的出口管制。

不過，王定宇也呼籲，國防部、中科院及經貿單位應嚴加注意，必要時是否該採取相對應措施，不管是報復中國這種無理舉措，或是採用協助業者方案，台灣政府都應該去做最大準備、料敵從寬。