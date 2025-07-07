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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委挺中國片面啟用W121航路　綠委轟：替共產黨講話

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤轟馬文君講出中國想達到的政治目的，讓灰色地帶成為紅色地帶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

在我國漢光演習前夕，中國昨片面宣布啟用M503航線W121銜接航路，陸委會和外交部均表達嚴厲譴責，但藍委馬文君卻認為沒有反對理由，白委張啓楷則叫政府與中國對話。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）痛批，藍白第一時間不譴責中國，反而稱海峽中線形同虛設，等於講出中國想達到的政治目的，讓灰色地帶成為紅色地帶，有這種立委還需要敵人？綠委王定宇則說，中國很明顯是政治與戰略的決定。

吳思瑤今日上午受訪時說，從2018、2024到2025年，中共三度片面改變現況，且違反國際規則，這種不與當事相關國家進行談判，就宣布航線啟用，且嚴重影響台灣飛航安全，壓縮飛行預警時間，更是不折不扣的法律戰，搭配認知作戰，讓灰色地帶成為紅色地帶。

吳思瑤指出，看看國民黨立委馬文君發言，第一時間沒有譴責中國、跟台灣站一起，甚至還說航線新開設符合國際民航組織規定，海峽中線形同虛設，所以沒有反對理由，中共戰機每天都在飛，中國不需要利用民航機掩護。

吳思瑤批評，這種立委發言是法律戰加上認知作戰，每天都在台灣發生，中國確實違反國際民航組織飛行規劃服務手冊規定，且片面宣布、步步進逼，就是要進行灰色地帶襲擾，突破海峽中線認知，但馬文君第一時間卻幫中國講話，是非常可怕的發言。

吳思瑤認為，如果連最大在野黨，甚至是國防外交委員會的重量級委員馬文君都替中國洗白罪刑、犯意，替中國講出中國想達到的政治目的，有這種立委還需要敵人？中國這種作為，第一步是讓民航飛安沒了，第二步壓縮預警時間，讓國安沒了，第三是操作法律戰、認知戰，讓台灣主權沒了，而國民黨立委卻還在替共產黨說話。

吳思瑤說，當然要即刻要求相關單位不放棄跟中國溝通對話，縱使一再讓溝通美意被中國剝奪、推翻，仍不放棄折衷可能，但白委卻跟中國打認知戰，白委張啓楷叫民進黨趕快跟中國對話，甩鍋到政府身上，卻忘了溝通雙方勢必要平等、互惠原則。提醒民眾黨，從白委林憶君到張啓楷，都在給自己政府施壓，但台灣沒有不談。

吳思瑤指出，副總統蕭美琴日前接受國際媒體專訪時說，呼籲北京即刻跟台灣民選政府對話，坐下來好好跟台灣代表主流民意的執政團隊對話，這是民進黨立場，請藍白不要為難政府，跟進批判台灣，抹黑惡化台灣政府不願談判，藍白再次在國安議題上為難自己的國家。

吳思瑤也提到，中國步步進逼，2024年才宣布啟用Ｍ503航線W122、W123銜接線，實際上使用並不頻繁，現在北京卻加碼說要提升民航效率，但去年才開，有一年實例告訴大家，是為了開放而開放，行使壓迫台灣主權本質，侵擾、壓迫台灣何患無辭，用民航理由危及台灣國安。

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇認為，中國很明顯是政治與戰略的決定。（圖／王定宇國會辦公室提供）

民進黨立委王定宇則說，這樣的片面宣布除了顯示對民航安全的不重視，對台灣極其霸凌和單方面改變現況的決策模式外，事實上也引起區域安全關注。

中國為何在此時機點宣布啟用該航線？王定宇認為，若以民航航運量來看，中國從新冠疫情後，其民航運量並未恢復，也沒有窘迫到需啟用該敏感、特殊、引起紛爭的航線，很明顯是政治與戰略的決定。

王定宇指出，戰略上，這條航線啟用有利中國在台灣北邊部分的軍事力量進行投射，有對台發動侵略、戰略的方便性。應變空間上，透過民航航線，迫近海峽中線，壓縮台灣可應變時間和空間。政治上，剛好是台灣漢光演習前夕，也是川普政府就任1年內，用來測試美軍及美國政府對區域局勢變化的反應。

王定宇痛斥，中國此次單方面舉措極其不負責任，對台灣又是升高施壓的態度，對區域安全、周邊鄰近國家，包含日韓菲都引發不安。台灣已透過友盟，包括加拿大國會議員等，已向國際民航組織（ICAO）發函要求調查。

王定宇也說，從前總統馬英九執政開始，中國就有計劃將這條主航線及W121、122、123三條銜接航路座啟用，當中經歷多次轉折，但中國不會尊重台灣的考量，而是根據其進程，向外擴張、壓迫周遭國家空間，「這就是中國習近平政府一直在做的事情」。

王定宇強調，台灣並不排斥跟中國的對話，只要在不給台灣穿小鞋的前提下，樂見台灣跟中國對話，但中國是處處放政治陷阱，且對話基於欺騙，並不誠實。因此，台灣在面對這件事，除了透過國際友盟向中國施壓、不放棄對話外，台灣人民必須認清中共本質，不管台灣誰執政，日韓狀況為何，中國軍事力量向外擴張、片面改變現狀，中國不尊重國際規範的事實是長期存在的，不要以為台灣有人親中就能改變，這是不存在的。對外團結因應中共脅迫，和國際友好國家合作才是真正謀求和平穩定的正確方案。

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