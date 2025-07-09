制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸商務部今（9）日公告，將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，其中包括漢翔與中科院。大陸國台辦隨後對此表態「強烈支持」，並指這些實體是「台獨分裂勢力爪牙」、「助紂為虐」，會「依法嚴懲」。

這8家台灣實體包括：漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。

大陸國台辦發言人陳斌華隨後發布「答記者問」稱，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，部分台灣實體參與其中，助紂為虐。

陳斌華表示，大陸商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

陳斌華續指，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對「台獨」分裂勢力一再進行謀「獨」挑釁的嚴正警告。「我們對此表示強烈支持。」

陳斌華最後稱，「台獨」是絕路，助「獨」是邪路。「甘當『台獨』分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，必遭依法嚴懲。」