《看不見的國家》映後喚起民主共鳴　王定宇包場邀200鄉親挺罷免

▲立委王定宇於南紡威秀影城包場播放《看不見的國家》，號召鄉親攜手挺民主。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「反共保台，不能只有口號，還要有行動與記憶的連結！」立委王定宇6日下午在南紡威秀影城，以包場方式邀集逾200位民眾共同觀賞紀錄片《看不見的國家》。現場不少鄉親高舉標語、手持旗幟進場，為反共罷免行動加油打氣，氣氛凝重中又帶著堅定信念。

王定宇表示，《看不見的國家》由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，以女性細膩視角重現台灣民主進程的重要片段，片中不僅呈現總統蔡英文任內在兩岸局勢下的沉穩應對，也還原太陽花學運、1996年飛彈危機、陳菊重返景美看守所等歷史場景，展現台灣在極權壓力下綻放的民主力量。

「這部片是台灣民主歷程的重要紀錄，更是對世界的告白。」王定宇指出，片中穿插中國國家主席習近平在人民大會堂高談恫嚇台灣的畫面，提醒國際社會：「台海就是民主與共產陣營對決的前線！」台灣，或稱中華民國，是一個堅韌抵抗極權數十年的國家，這段歷史值得世界聽見、國人記得。

他也強調，電影上映之際恰逢反共保台罷免行動推進之時，《看不見的國家》正好成為最佳前哨教材。他直言，雖然片中未收錄青鳥行動的影像，但從太陽花學運、民間運動的描寫中可見，體制外的年輕世代總能在關鍵時刻挺身而出。他呼籲觀眾觀影後不只要省思，也要行動，一起加入年輕罷團的行列，為台灣民主添一把柴火。