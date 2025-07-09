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勇消救人溺斃！他憶吳恩碩哽咽：學長最大夢想是大家一起出去玩

新北市消防員吳恩碩8日執行溺水勤務時，因船艇翻覆溺斃，消促會理事翁立思回憶起吳恩碩的過往，忍不住哽咽。（圖／林冠吟攝）

▲新北市消防員吳恩碩8日執行溺水勤務時，因船艇翻覆溺斃，消促會理事翁立思回憶起吳恩碩的過往，忍不住哽咽。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

新北市新店區消防隊員8日於廣興橋下進行溺水任務救援時，船艇不敵翻騰水勢翻覆，釀成5人落水1死2命危的慘案，37歲的消防員吳恩碩被救起後仍無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。而吳恩碩也同時是消防員工作權益促進工會的幹部之一，對此消促會今（9）日上午也在行政院前抗議怒吼，回憶起吳恩碩的過往，幹部們忍不住哽咽哭泣。

消防員工作權益促進會理事翁立思表示，恩碩學長曾經協助消防員工作權益遭到侵害的爭取，這幾年的所有抗爭，他幾乎都會到場，或是協助協會會務，參與的程度比理監事還更投入，是一句話就會到場的學長。

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翁立思說，恩碩學長曾經在他低潮的時候跟他說，「好好休息，照顧自己」，然後自己一個人攬下成為消防員加班費集體訴訟的主導人，他們雖然不同單位，但至少每個月都會通話一次，每一次通話都是在討論要如何爭取新北市消防員的健康、種種權益和尊嚴，每次結束儘管大家都很累了，但恩碩學長仍用他獨特的樂天方式說，「要照顧好自己，而且是健康活著，細水長流」，更一起憧憬著一個未來，一個可以見到不再用殉職換改革，可以組工會，可以納入職安法等等的未來。

翁立思指出，吳恩碩曾說過，他最大的夢是期待大家有那麼一天聚在一起的時候，不再是這麼的悲憤嚴肅，是大家可以露營可以一起吃吃喝喝，去聊一些彼此休假的生活瑣事。「恩碩的故事我們都不會忘記，他沒辦法繼續寫的故事，我們會繼續，繼續寫繼續見證。」

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