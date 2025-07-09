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10年43位消防員殉職　消促會冒雨喊話：納入職安法、任務要專責

記者郭運興／台北報導

新店區廣興橋粗坑壩昨8日發生警消救人身亡意外，3名警消因搜救艇翻覆當場失去生命跡象，僅一名救回，37歲吳恩碩昨日送醫後宣告不治、36歲張敬謙則在今(9日)中午宣告離世。對此，消促會長文揭露消防員職安沒保障、勤務過多等困境，更指出我國10年間已有43位消防人員殉職，他們今日也冒雨在行政院大門召開記者會喊話，消防員的命消防員決定，呼籲政府重視，納入完整職安法、消防三大任務要專責的2大訴求。

▲▼消促會召開「全面納入職安法，消防任務要專責」記者會。（圖／消促會提供）

▲消促會召開「全面納入職安法，消防任務要專責」記者會。（圖／消促會提供，下同）

消防員工作權益促進會今冒雨在行政院大門召開「全面納入職安法，消防任務要專責」記者會，秘書長陳彥凱表示，今天會召開這場記者會，主要是因為7月8號有位新北市消防員同時也是消促會的代表吳恩碩在救溺勤務不幸殉職，記者會有2點訴求，第一，他們認為，政府如果要保障消防員的職業安全，就不應該透過納入消防法的方式處理，應該要有外部監督與完善機構，不能政府球員兼裁判，應該透過完整職安法的保障與監督。

陳彥凱表示，第二，消防員三大任務要專責，消防員要會的事情、勤務太多了，除了進行火災搶救、緊急救護、預防安檢、甚至包含水源調查、防災宣導、車輛裝備器材檢查、文書行政作業，全部都是由消防員執行，這樣的任務量已經造成他們不能好好訓練與不能好好專心在想專精的勤務上。

陳彥凱說，消防員的命消防員決定，政府一直告訴他們會保障消防員的安全救災、能安全地進行，根本就沒有做到，所以他要告訴政府，要決定消防員政策是不是要問過消防員，10年間已經有超過40位消防員殉職，吳恩碩是第42位，這樣的數字告訴大家，政府的政策一再的錯誤，政府自己決定，沒有問過消防員，就算問了也只是做做樣子。

陳彥凱落淚提到，消防員殉職檢討就是內政部的災調會，可是他們消促會的委員要提什麼案，進去就打折，到現在去年的案子都還沒要調查出來，又殉職了一位學長，每次都把他們的訴求打折，大家覺得這合理嗎？他也喊話，全面納入職安法、全體出入都平安。

陳彥凱強調，這張殉職布條是從民國101年到現在殉職的消防員，今天在布條放上了吳恩朔的名子，他會陪著大家繼續爭取消防權益，就像活著的時候做過的事件一樣，消防員加油，消防員的命消防員決定。

▲▼消促會召開「全面納入職安法，消防任務要專責」記者會。（圖／消促會提供）

消防員工作權益促進會理事長翁立思也表示，昨天他們失去了恩碩學長，恩碩學長是一位高級的救護員，過去這些年更一再扛起了爭取消防權益的重擔，不論是遊說或是抗爭，還有持續協助各個會員與消防員爭取權益。

翁立思回憶，吳恩碩曾經在他低潮時候，跟他說「好好休息照顧自己」，就攬下了去年發起全台消防員加班費訴訟的主導人，雖然他跟吳恩碩不同單位，但每個月仍會通話一次以上，每次都是在商討如何爭取新北市消防員的安全與權益，討論完兩人都很累了，但吳恩碩不會忘記用樂天的言語方式告訴他「最重要的是照顧好自己，要一起見到不用用殉職換改革，可以組工會，可以納入職安法的未來」。

翁立思指出，吳恩碩曾說過，他最大的夢是期待大家有那麼一天聚在一起的時候，不再是這麼的悲憤嚴肅，而是大家可以出遊，一起吃吃喝喝，聊一些彼此生活瑣事與歡笑淚水。他強調「恩碩的故事我們都不會忘記，他沒辦法繼續寫的故事，我們會繼續，繼續寫繼續見證」。

另外，消防員工作權益促進會發出長文表示，114年7月8日，新北市新店區消防隊員執行救溺勤務造成消防隊員吳恩碩、張敬謙不幸殉職，我國10年間已有43位消防人員殉職。

消防員工作權益促進會表示，自112年屏東明揚大火後，他們即推動消防人員納入職安法。然而政府僅表示要透過消防法保障消防人員職業安全，不僅缺乏完整外部監督機制、職業醫學專業，更有球員兼裁判的狀況，消防員是高風險職業，但不應於犧牲性命的前提下進行救災工作，尤其本件殉職案相關新聞畫面中，他們認為此次的救災行動，就是「以命換命」。

消防員工作權益促進會指出，他們一向主張，職業安全保障是雇主應提供基層的最低保障，更是普世價值，消防隊員不是英雄，應在有適當風險管控及完整職安制度保障的前提下工作，因而政府所推動的消防人員職安納入消防法，根本無法完整保障消防人員的職業安全，要求消防員在缺乏完整職安制度保障的前提下進行救災形同殺人，全面納入職安法刻不容緩。

消防員工作權益促進會說，一位消防員，一日執行的勤務包含消防安檢、災害搶救、緊急救護、水源調查、防災宣導、車輛裝備器材檢查、許多上級交辦的文書作業與行政作業，一天的班表有可能是早上至附近國小進行宣導與消防體驗、下午要挨家挨戶發送住警器、進行消防安檢，返回分隊進行上面交代各種的文書業務作業，隔天太陽剛升起又要進行水源調查，根本沒時間好好在隊訓練，當一天將近20小時的消耗，最後遇到了真的最需要體力、心力與專業技術的災害時，一位消防員還剩餘多少能量可以面對危險？

消防員工作權益促進會提到，尤其最近他們接獲會員反映，一個清理市容的支援請求，卻要求消防隊員中專業受訓進行地震倒塌建築特搜隊，到嘉義市進行鋸樹清理道路的雜務，這是完完全全的不尊重專業，把消防員當免費人力隨意呼喚。

消防員工作權益促進會直言，現在消防員所面臨的，是被要求甚麼都要會，甚麼都要做，甚至犧牲訓練時間也在所不惜的各類非緊急的勤務業務。他們基層要求政府尊重消防員的專業，而專業所需要的是長時間的投入，專精、完善且現代化的訓練計畫，救災要落實專業，救護要落實專業，消防安檢更要落實專業。

消防員工作權益促進會認為，消防勤業務專責化，即是讓部份單位免除絕大部份的勤業務，專注於執行專業勤務上，不應該將現況許多的雜務都丟給消防員處理，剝奪消防員訓練時間與機會，消耗我們的心力與體力，尤以山域搜救、水域救生及各項專職類別的救援，更需大量仰賴平時的訓練與演練。消防員無法樣樣都會，樣樣都精通，就像一間企業不可能只有一個部門一樣。只有透過專責的分工，才有能力提升專業的領域。

最後，消防員工作權益促進會呼籲政府，消防人員應全面納入職安法、消防三大任務應專責，有完善的消防員職場，才能給民眾最好的保障。

▲▼消促會召開「全面納入職安法，消防任務要專責」記者會。（圖／消促會提供）

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