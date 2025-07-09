年收90萬！消防員月休20天嘆「慢性自殺」　網勸：外面沒這麼好混

▲一名消防員吐露轉職念頭，並規劃初步方向，但遭網友紛紛勸退。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名24歲消防員表示，儘管自己目前任職於相對清閒的單位，年薪含年終約90萬元，每月工作天數僅約10天，但隨著年紀與物價房價不斷上漲，他愈發覺得現有生活如同「慢性自殺」，並思考是否應該跳脫舒適圈，尋求轉職或創造額外收入。對此，網友相繼指出利弊，多數人則紛紛勸他打消念頭。

該名消防員在Dcard以「薪水高但發展性不好怎麼辦」為題發文，表示自己因訓練期間表現認真，被分發到一個勤務量較少、離家不算太遠的單位，雖然他一個月大概上班10天、90%時間都在耍廢，每月可存下約3至4萬元，但工作型態無法像上班族一樣「朝八晚五」，有時深夜還須出勤，實際時薪換算下來偏低，讓他萌生倦怠感。

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原PO坦言，他眼見物價、房價上升，加上身邊許多過去成績不如自己的同學，近年陸續往上進修到中字輩國立大學，未來年收有望破百萬元，相較之下，自己的起薪雖高，目前年收90萬元，要破百萬元至少要等8年才有機會實現，就連生活也彷彿愈來愈頹廢，如同「慢性自殺」，直到最近才終於有感於現狀不是他所想要的生活，並擔憂未來年紀增長後無法負荷夜間出勤。

原PO面對這樣的困境，開始思考未來出路，並列出兩項可能的方向，一是嘗試創業，例如開設健康餐盒店面；二是重回學校修相關學分，考取消防設備師證照。他也詢問是否有其他兼職、副業、或轉職建議，希望迎接不同的人生可能。

貼文引發不少網友熱議，大家紛紛勸退「涼就不要嫌，多少人搶著要」、「小兄弟，勸你一句，外面真的沒這麼好混，請惜福」、「明明就很爽，還在那邊無病呻吟」、「過太爽，外面一堆薪水比你低，還有業績壓力」。

不過，也有人建議「創業就算了吧，消防設備師還可以列入，先考起來」、「你本身不是餐飲業不建議去碰，店租加上物價都很高東西會賣不動，有時間就去進修考消防設備師」、「健康餐盒我建議可以去大學賣，現在大學生健康意識比較抬頭，去大學賣會有不錯的效果」、「跳吧，了不起再考回去當消防員而已」。

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