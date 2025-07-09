逛寶雅把「試用品當贈品」拿回家挨告！她怨「業者不厚道」遭罵爆

▲連鎖生活用品店寶雅。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

連鎖生活用品店寶雅在台灣各地都有分店，最近有民眾逛寶雅時把試用品當成免費贈品，直接帶回家使用，遭業者提告竊盜；涉事民眾的友人在臉書社團抱怨「寶雅不厚道」，指寶雅沒有與她的朋友聯絡。貼文引發熱議，大多數人傻眼直呼「做錯事還討拍」。

一名女網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，她的朋友去逛寶雅，把店內提供的試用品以為是贈品，直接帶回家使用，不久後接到警察通知去做筆錄，她的朋友才知道自己被寶雅提告「竊盜」，讓她與友人都傻眼；原PO解釋，寶雅沒有跟她的朋友聯絡就直接提告，抱怨「很不厚道」。

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▲試用品當成贈品帶回家，事件曝光引起關注及熱議。（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

貼文曝光後，底下引起上百名網友熱烈討論，「當場試用，不是讓你帶回家試用！你朋友看得懂中文？看不懂還是理解不了『試用』和『贈品』的區分？」、「百貨公司有試躺按摩椅，怎麼不搬回家？」、「試用品也是不能帶回家的，這麼簡單的事還不懂」、「怎麼有人做錯事還上網討拍」、「這行為就是竊盜啊！支持寶雅告到底」。

但留言中也出現部分網友提出不同看法，猜測有無可能是寶雅沒有標示清楚，或是沒有店員提醒，才讓客人當成贈品帶走，也表示應該與當事人溝通聯繫再做下一步；對此，有人則站在業者立場表示，「寶雅也是整個傻眼，自始自終你朋友都沒有跟寶雅告知，就直接帶走，很不厚道」。

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