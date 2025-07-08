九份夜未眠！新北紅燈籠祭倒數　集章換錢、抽提燈快衝

▲遊客可以體驗穿著旗袍與各式燈籠裝置合照。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025九份紅燈籠祭」自6月14日點燈以來，已吸引大量國內外遊客前往朝聖，夜幕低垂時分，紅燈籠點亮九份老街與山城巷弄，宛如走入一幅流動的光影畫作。活動將持續至7月13日，每晚6時至10時點燈不間斷，正值暑期旅遊熱潮，是民眾規劃山城夜遊的最佳時機。新北市觀旅局長楊宗珉邀請民眾在活動倒數期間，把握機會前往九份祈願、拍照、體驗在地風情，一同感受光影藝術與文化氛圍交織的感動。

今年活動主題為「九份地底有條黃金龍」，呼應九份特殊的礦業歷史與地形樣貌，打造五大主題燈區，包括象徵福氣圓滿的五番坑公園《祈福田》、代表緣分滿分的金山岩《籤願心燈》、寓意財源滾滾的豎崎路小公園《夜色九份》、象徵事業高升的輕便路《燈龍》，以及傳遞平安祝福的昇平戲院《璀璨燈籠海》，每一處皆結合祈福文化與藝術創意，成為民眾最愛的拍照打卡地標。

▲本次活動與當地店家及民宿攜手合作，推出多項優惠方案。

楊宗珉表示，今年特別將「新北幣」集章活動升級，不同於往年需抽獎取得，今年民眾只要至服務中心領取集章卡並蒐集五大主題燈區的專屬印章回到服務中心後不僅可兌換限量新北幣，可於店家消費時折抵使用，還能參加每日限量的九份小提燈抽獎！不僅提升互動體驗，也有效帶動地方消費，鼓勵尚未參與的遊客儘快前往九份走走，用行動支持在地。

九份紅燈籠祭不僅是藝術與觀光的結合，更是推動在地經濟與文化傳承的重要平台。活動期間假日推出的「提燈夜遊」民眾可以提燈漫遊於燈籠海中，沿途欣賞特色燈光裝置，於五番坑公園撰寫心願祈福卡、於金山岩互動點抽取籤詩、於昇平戲院與璀璨燈海合影，感受山城夜色的寧靜與溫暖。

▲民眾只要至服務中心領取集章卡並蒐集五大主題燈區的專屬印章可兌換限量新北幣，可於店家消費時折抵使用。

為鼓勵旅客延長停留、深度體驗，活動也與當地店家及民宿攜手合作，推出多項優惠方案。凡至服務中心領取古裝體驗加時券，即可享有租借旗袍加贈1小時的優惠，並憑打卡照片兌換限量明信片。民眾若於訂房時說出「我要參加九份紅燈籠祭」通關密語，即可享指定合作民宿九五折優惠。白天更可安排造訪周邊景點，如擁有絕美海景視野的報時山步道、見證金瓜石黃金歲月的地質公園，以及可一覽陰陽海壯闊景觀的無耳茶壺山，來一趟山海兼備的夏日祈福之旅！

九份紅燈籠祭將展至7月13日，進入倒數階段仍精彩不斷，邀請民眾把握機會，提燈祈願、集章兌幣、拍照留影，走進九份獨特的懷舊街道與夜色風情之中。更多活動資訊，請上「新北市觀光旅遊網」或追蹤「新北旅客」臉書粉專，掌握最新消息。

▲民眾可至基山里民活動中心索取免費祈福卡（左），報名假日提燈夜遊拍照打卡可獲得限量紅燈丸木質祈福卡（右）。