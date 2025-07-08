當街爆砍妻、小姨子！土城男「狠奪2命」完整時間軸曝光

▲土城凶殺案時間軸。（圖／記者周亭瑋製表，可點圖放大）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市土城昨（7）日發生恐怖凶殺案，有家暴前科的46歲謝姓男子，疑不滿妻子聲請保護令與日前衝突，竟在娘家附近埋伏，隨後開車衝撞騎車出門的妻子與小姨子，接著持刀械瘋狂砍殺兩人後逃亡，最終逃至彰化後自行投案，被帶回土城分局。《ETtoday新聞雲》就整理出時間軸，讓讀者一目了然。

6月25日｜保護令核發

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．謝男因長期家暴，法院正式核發保護令。

．謝男依法被強制驅離住處。

7月6日晚間｜違反保護令

．謝男違規返家對妻子施暴。

．妻子報警，警方聲請緊急保護令。

．謝男被移送新北地檢，無保請回。

▲土城姊妹遭砍雙亡。（圖／翻攝網路）

7月7日｜砍人當天

►板橋家事庭開庭（上午10時）

►行凶（上午11時35分）

地點：新北市土城區明德路二段

．謝男開車衝撞妻子與小姨子（姊妹共乘機車）。

．隨即持刀多次砍殺兩人，造成當場失去生命跡象，送醫不治。

▲謝男轉播逃亡狀態，行徑相當囂張。（圖／翻攝當事人臉書）

►犯案後逃亡

．謝男開車逃上國道三號，往中南部逃逸。

．狂發6則限時動態，曾告知妹夫「你老婆被我殺了」，對醫院人員坦承，自己是殺害妻子的兇手。

．國道警察透過ETC與車牌辨識系統鎖定其路徑。

▲謝男還狂發限時動態。（圖／翻攝當事人臉書）

►投案（下午1時25分）

．謝男下彰化伸港交流道，自行開進派出所投案，高喊「我要投案。」

▲謝男在彰化伸港派出所自行投案。（圖／ETtoday資料照)

►警方押回北上（下午1時55分）

．新北警方趕至彰化，將謝男帶回土城分局偵訊。

►土城分局筆錄現場（下午3時15分）

．謝男偵訊時情緒失控大喊，「我有精神疾病」、「我要被採訪」，導致無法順利製作筆錄。

▼謝男抵達土城分局。（圖／記者陳以昇攝）