獨／狠殺姊妹瞎掰妻不讓見2女　檢警打臉曝保護令：不得接近母女



▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導



新北市46歲謝姓男子7日上午在土城當街持刀殺死張姓妻子與小姨子，落網後辯稱因探視2名女兒遭阻、心生怨恨才行兇，但檢警調查發現，對外經營愛家疼愛妻女的謝男，曾多次對妻子家暴、甚至當著2幼女面前毆打妻子，因此新北家事庭早在6月25日核發緊急保護令，禁止他接觸妻女。他以「想見孩子卻被阻攔」作為殺人藉口，實為卸責博取同情，遭檢警嚴正打臉。



據了解，謝男表面上對外展現顧家形象，實際性情暴躁、情緒起伏劇烈，不僅時常在社群平台撩妹、邀約出遊以已婚之姿公然網路邀約異性出遊、泡溫泉，更強調自己「我很久」





▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）

謝男更被查出，在工作不順或情緒低落時，將怨氣發洩於妻子身上。知情者透露，謝男今年曾在兩名年幼女兒面前毆打妻子，對孩童造成深遠心理創傷，這也成為法院核發保護令的關鍵依據。



新北家事庭6月25日正式裁定，基於謝男累犯、施暴情節嚴重，明令禁止他接觸妻子及兩名女兒，亦不得進入妻女住處。此保護令的存在，戳破謝男辯稱「無法見孩子」是犯案動機的謊言，檢警認為他此說法純屬卸責之詞。



令人痛心的是，謝男早在本月6日就曾違反保護令返回妻子住處搬東西，雙方發生爭執，警方依違反保護令將他移送新北地檢署，但檢方以「情節尚屬輕微」請回，隔日便發生駭人命案，引發社會嘩然，不少民眾痛批：「保護令根本是廢紙！」



案發當日上午，謝男駕車一路尾隨騎乘機車的張女與其胞妹，行經土城明德路時突然加速衝撞姊妹，兩人倒地後，他隨即下車持刀狂砍。現場血流成河、畫面怵目驚心。謝男犯案後開車逃往南部，還在臉書限時動態連發6則貼文，炫耀行兇過程，行徑囂張。



警方隨即啟動攔截圍捕，最終在國道警力跟監下，謝男於彰化伸港派出所主動投案，進門時高喊「我要投案！」警方當場逮捕。謝男落網後情緒激動，聲稱與妻子感情破裂後妻子阻擾他探望2幼女，才會痛下殺手持刀手刃妻子及小姨子兩人。



本案也凸顯保護令執行與後續追蹤的漏洞。根據統計，新北市今年1月至5月已受理2069件保護令聲請，居全國之冠。張女苦等法院裁定才獲發保護令，但到手的保護令生效短短13天，就喪命丈夫之手，讓人質疑保護機制是否真正發揮效用。