獨／僅砸門未打人！檢認定「情節輕微」關鍵曝　隔天姊妹遭殺雙亡



▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，案發後火速遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導



新北市土城區明德路二段7日上午11時許發生家暴男開車撞倒妻子和小姨子的雙載機車，並持生魚片刀將2人砍死的驚 悚命案！檢警清查發現行兇謝男曾有多次家暴紀錄，更在6日晚間違反妻子申請到手的保護令，遭土城分局警員到場逮人並移送新北檢，但檢方因認謝男違反家暴令的情節「尚屬輕微」諭知保請回，引爆民眾不滿，甚至有人批評檢方輕縱而讓兇嫌有殺人機會。



知情人士透露，6日晚間謝男到土城妻子與2名幼女住處要拿回自己的私人物品，包含電冰箱和個人公仔等物品，但因謝男曾多次家暴毆打妻子張女、甚至當著2名幼女前面毆打被害人，6月25日張女獲得保護令後，便聯絡謝男希望他找時間清運私人物品。





▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）



張家人擔憂謝男故態復萌，特地在當天把謝男購買的冰箱及大小私人物品都搬到住家外面巷弄，希望藉此避免謝男找藉口又入屋釀生衝突，未料謝男本以為來娘家搬東西應可見到女兒敘舊，妄想挽回早已名存實亡的婚姻狀態，但謝男當晚到場並未見到妻女及娘家親屬，只有一堆昔日私人物品堆放在妻子家外面等著他搬走。



謝男因此當場抓狂，拿出放在冰箱內的撲滿朝張女家門口丟擲，嚇得被害人趕緊報警，警方也認定謝男違反保護令相關規定，依法將他逮捕移送新北地檢署複訊，但經檢察官複訊後，認定謝男並未「實質」暴力侵犯保護令持有對象，也未侵入保護令規範的禁制範圍內，依法諭知謝男無保請回。



但誰都沒想到，心理變態、控制慾極強的謝男主觀認定妻女背叛他、娘家親人疏離、瞧不起他情況下，早已購買好生魚片刀和鋁棒，預謀殺害平日騎機車雙載通勤上班的張女姊妹；至於這起家暴兩女命案的悲劇，家暴處理過程是否有違失，據信新北市社會局家防中心近日將召開內部檢討會議釐清、精進相關處理流程。