緩解內科交通、上國1免繞行　蔣萬安宣布堤頂大道北上新匝道通車

▲台北市長蔣萬安出席「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。（圖／台北市政府提供，下同）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安今（8日）出席「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1點正式通車，蔣萬安提到，過去一直告訴施工同仁，內科的交通確實難解，現在這個北上引道，看似是小小工程，卻有畫龍點睛效果，透過創新分流的方法，從堤頂大道一段要上國道一號，不用繞行陽光抽水站，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離、時間，希望通行後，大家就可以感受到車流緩解的效果。

蔣萬安致詞時表示，感謝在地居民、內科協會，以及李彥秀立法委員、台北市議會不分黨派議員們的支持，還有市府同仁辛苦施工，讓這個工程6個月就順利完成，造福用路人及在地居民。

蔣萬安表示，堤頂大道銜接國道1號北上引道在今天下午1點就會正式開通，李彥秀委員以及台北市議會議員們大家共同的支持，也不斷的給予市府各項的建議，因為在地方上，他們最了解在地交通的狀況 所以跟市府同仁不斷溝通討論，也感謝同仁對於施工工法不斷的發想。

蔣萬安透露，自己一直告訴施工同仁，內科的交通確實難解，但是市府一定要想辦法緩解目前交通擁塞的情形。當然，最根本解決之道是捷運的興建，為兌現他的承諾，上任之後中央核定兩年內，一定要正式動工，所以捷運東環段在去（113）年12月正式動工，希望未來捷運興建完成，能夠確實解決內湖交通的問題，當然現在這個北上引道，看似是小小的工程，但卻有畫龍點睛的效果。

蔣萬安指出，在內科的尖峰時段，過去開車從提頂大道上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上及南下的車流交織而造成回堵，一直困擾許多用路人，但是透過創新分流的方法，從堤頂大道一段要上國道一號，不用繞行陽光抽水站，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，不只大幅縮短了400公尺的行車距離、時間，也帶來了可觀的效益。

蔣萬安提到，在施工工法上面，市府也特別留意對於環境造成的衝擊，採用降低衝擊的生態工法，周邊也持續維持綠美化，希望未來這邊不只能夠緩解交通，同時帶給用路人以及在地的居民一個好的生活環境。

最後，蔣萬安強調，非常感謝施工同仁採用創新分流方法的用心，以及在地的內科協會支援、在地的民意代表李彥秀委員親力親為，參與很多內湖交通改善的會勘、協調會；他也感謝台北市議會不分黨派的議員，大家全力支援，讓工程6個月就完成，希望今天下午1點開始通行之後，大家就可以感受到車流緩解的效果，並期待未來能夠有更多相關的措施，能夠帶來更便利的交通環境。