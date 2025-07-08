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川普對14國「玩兩手」極限施壓關稅　投資者憂金融市場重現暴跌

▲▼美國總統川普4日在白宮簽署法案時，做出相片中手勢。（圖／路透）

▲美國總統川普再次對部分貿易夥伴（這次有14個國家）威脅關稅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普玩兩手，昨7日發信函給日韓及南非等14國威脅徵稅，隨後，他又簽署行政令，延長「對等關稅」暫緩期至8月1日。大陸《央視》引述外媒報導，多數投資者擔心，貿易戰再次升溫，今年上半年金融市場暴跌的混亂局面可能重現。這3個月來，美國加徵「對等關稅」與多個貿易對象進行談判，進度顯著不及美方預期。目前僅與英國、越南達成貿易協議，協議細節仍待敲定，與歐盟、日本、韓國、印度等談判進展艱難。

▲▼ 美國總統特朗普發信函給日韓及南非等14國威脅徵稅 。（圖／記者任以芳整理）

▲ 美國總統川普發信函給日韓及南非等14國威脅徵稅 。（圖／記者任以芳整理）

《央視》報導指出，針對以上關稅，川普警告若提高對美關稅，將追加同等幅度。當天他在自己創立的「真實社交」網站上發佈寫給日本首相石破茂和韓國總統李在明的信，表示新關稅將不包括其他行業關稅。

在這兩封內容幾乎完全相同的信中，川普寫，「請理解，25%這一數字遠遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。」同時警告稱，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。

信中內容還寫，「如你所知，如果日本（韓國）或貴國境內的企業決定在美國境內建造或生產產品，我們將不會徵收關稅，事實上，我們將盡一切可能快速、專業、常規地予以批准——換句話說，只需幾周時間。」

川普表示，貿易逆差已對美國經濟乃至國家安全構成重大威脅，因此必須作出改變。此項關稅將獨立於各類行業性關稅。此外，任何試圖通過第三國轉運來規避該關稅的做法，也將被徵以更高的關稅。選擇在美國境內建廠或生產產品的公司無需繳納此項關稅。「若這些國家決定提高對美關稅，則美國將在現有稅率基礎上追加同等幅度關稅。」

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲美國總統川普關稅戰玩兩手策略，讓全球投資人憂心。（圖／路透）

一方面加徵關稅，一方面又延長「對等關稅」時間。同一天7日，川普簽署行政令，延長所謂「對等關稅」暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。

包括財政部長貝森特等在內的美方高官頻繁表態，一方面施壓貿易對象加快談判步伐，另一方面暗示未能如期達成協議的國家可選擇延長談判截止期限。

《央視》報導引述貝森特6日接受CNN採訪時表示，美國總統川普本週將向貿易對象發送信函，告知美方計劃徵收的關稅稅率。對於在8月1日之前未能與美國達成貿易協議的國家，關稅稅率將恢復到4月宣佈的「對等關稅」水平。

貝森特當時拒絕向媒體證實8月1日是否為最新截止日期，稱「如果你想加快速度，那就行動吧」。實際上，關稅談判進度顯著不及預期

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）7日表示，南非將繼續通過外交渠道推動與美國建立更加平衡、互惠的貿易關係。南非注意到美國政府承諾，30%的關稅稅率將根據雙方談判結果進行調整。

歐盟委員會主席馮德萊恩日前表示，歐盟在關稅問題上「準備好與美國達成一項原則性協議」。但若談判失敗，歐盟將堅決採取反制措施以保護歐洲經濟。

日本與美國已進行多輪談判，但仍未取得突破。日本首相石破茂6日表示，日本已為所有可能的關稅情況做好準備，將「堅定立場」，捍衛自身利益。

韓國總統李在明3日表示，與美國的談判看起來非常困難，雙方都不是十分確定「想要什麼」。他說，無法確定能否在7月8日前完成談判。

李在明同時表示，將盡最大努力與美國達成協議，並盡最大努力在談判中取得以韓國國家利益為中心、務實共贏的結果。

印度方面宣佈，已向世界貿易組織通報，計劃對部分美國產品徵收報復性關稅，以回應美方對從印度進口的汽車及零部件加徵關稅的措施。

越共中央總書記蘇林日前表示，建議美方盡快承認越南市場經濟地位，並取消美對越部分高科技產品的出口限制。

美媒也警告，「高關稅將由美國消費者埋單」。根據美國商務部發佈的數據，去年美國總共從川普發出信函的其中7個國家進口了3510億美元的商品。日本和韓國，作為美國第六和第七大貿易夥伴，去年共向美國出口了價值2800億美元的商品。

《央視》引述美國媒體分析，提高商品關稅會導致美國消費者支付更高的價格。美國從韓國和日本進口的主要商品包括汽車、汽車零部件、半導體、藥品和機械。川普政府已經對其中許多商品徵收或威脅徵收行業特定關稅。

美國總統川普7日向多國發出信函，表示將對進口商品徵收新的關稅後，美國股市當日收盤下跌。道瓊斯工業平均指數收盤下跌422.17點，跌幅0.94%，標準普爾500指數收跌0.79%，納斯達克綜合指數收跌0.92%。

報導稱，目前市場擔憂正在加劇。投資者擔心，若貿易戰再次升溫，今年早些時候金融市場暴跌的混亂局面可能重現。

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