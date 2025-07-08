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台灣關稅還沒開獎！Cheap推測「卡住原因」：都不是川普要的

▲▼據傳美國總統川普打算今年下半年出訪中國。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

目前美國總統川普已經宣布14國關稅，均將於8月1日生效，但尚未出現台灣。對此，網紅Cheap發文表示，台灣到現在都還沒開獎，有可能是因為台灣給的牌都不是川普想要的，所以談判不順利，然後就卡住了。

Cheap在臉書上發文表示，台灣關稅至今還沒開獎、沒有動靜，大概是因為談判不太順利，然後就卡住了。Cheap說，台灣給的牌，可能是讓台幣升值、台積電赴美、買天然氣、買軍火等，但這些都不是川普想要的。

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國家 原對等關稅 調整後關稅
日本 24% 25%
馬來西亞 24% 25%
南韓 25% 25%（無變動）
哈薩克 27% 25%
突尼西亞 28% 25%
南非 30% 30%（無變動）
波士尼亞-赫塞哥維納 35% 30%
印尼 32% 32%（無變動）
孟加拉 37% 35%
塞爾維亞 37% 35%
泰國 36% 36%（無變動）
柬埔寨 49% 36%
緬甸 44% 40%
寮國 48% 40%

至於美國開的條件，Cheap認為，一定是讓台灣吞不下去的，川普要的應該是衝擊台灣產業，「直接大爆死的那種」，所以談判才會卡關。他也推測，可能像是美國汽車零關稅、美豬不得標產地、保健品變成0%，「也是毀滅性衝擊」。

Cheap說，電子業出口是台灣的經濟命脈，而相對來說，國產汽車、農業、保健品加起來貢獻較低，如果為了保護小產業而拖住電子業，好像不划算也不公平。他最後也說，他也想要關稅越低越好，「老謝說10%，這次你就準一次吧」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要我們其他產地全都有標，那只有美國沒標就沒問題（X）」、「還有牛奶也是」、「我以為是卡關的先公布，日韓25%蠻明顯就是卡關了」、「開出來台灣35%就好笑了」、「我猜維持32%」。

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