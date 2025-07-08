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法國小鎮遭「蜂襲」！蜂群集體暴走猛攻路人　24人遭螫傷、3人命危

▲▼ 蜜蜂。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲法國城鎮突爆蜂群攻擊，24人被螫、3人命危。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

法國中南部小城歐里亞克（Aurillac）當地時間周日（7日）上午發生一起罕見的蜂群攻擊事件，導致至少24人被螫傷，其中3人因過敏反應命危。事件發生在市中心波爾多大飯店附近，消防與醫療單位迅速出動，封鎖現場並救治傷患，其中一名心跳停止者已成功被急救人員從鬼門關拉回。

綜合法媒報導，事故可能與該飯店屋頂設置逾十年的蜂箱有關，初步懷疑是受到外來入侵種「黃腳虎頭蜂」的威脅，導致蜜蜂群體性暴走、失控攻擊路人。一名受害者表示，她「全身上下被螫了二十多下」，無法逃避攻擊，只能靠躲進建築物尋求庇護。

這次突發事故被形容為「空前」且難以解釋，儘管專家指出虎頭蜂可能是導火線，但也有昆蟲學者持保留態度，認為目前並非虎頭蜂活躍期。此外，養蜂協會也指出，當蜂巢遭威脅、或發出攻擊性氣味訊號（如同伴釋放的警戒費洛蒙），整群蜂可能會瞬間進入防禦狀態。

目前該蜂箱已由飼主協助遷移，當局研擬是否全面禁設都市蜂巢。市長強調未來將審慎評估蜂巢在市區的合法性與安全性，避免類似事件重演，檢察官辦公室也已啟動調查，釐清是否有人為疏失或違規安置蜂箱。

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