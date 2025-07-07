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野外睡覺突遭雄獅攻擊！　土耳其男「赤手搏鬥」奇蹟生存

▲▼獅子。（圖／達志影像／示意圖）

▲土耳其一名男子赤手與獅子搏鬥，雖身受重傷，但奇蹟撿回一條小命。（圖／達志影像／示意圖）

記者王佩翊／編譯

土耳其南部旅遊城市曼納夫加特（Manavgat）驚傳獅子脫逃攻擊事件，當地動物園內飼養的一頭雄獅凌晨偷偷脫逃，咬傷一名正在戶外睡覺的男子。該名男子頭部與肩膀嚴重受傷，目前已住院治療，而這頭攻擊人類的獅子隨後則被警方擊斃。

根據土耳其媒體Demiroren報導，這頭名叫「宙斯」（Zeus）的公獅來自一間名叫「獅子之地」的動物園，宙斯6日凌晨從動物園「越獄」，並四處遊蕩，數個小時後，攻擊當時正在戶外過夜的53歲男子蘇萊曼（Suleyman Kir）。

蘇萊曼表示，當時他正在睡覺，然而被窸窣聲吵醒，隨後掀開毛毯，沒想到就突然看到一頭獅子朝他撲了過來。他隨即與獅子展開激烈扭打，甚至試圖用手勒住牠的脖子，獅子才稍微退開，但他仍因遭獅子攻擊，頭部與肩膀受傷，且傷勢嚴重。蘇萊曼隨後被緊急送醫搶救。

警方獲報後，也立刻調派無人機與搜索隊出動搜尋，最終在附近飯店一帶發現宙斯的身影，並將其擊斃。

「獅子之地」宣稱擁有全球最大獅子的家族，園內飼養超過30頭獅子，另外還有老虎、熊以及狼等猛獸，但園方至今仍未對該起事故做出任何說明。目前仍不清楚宙斯是如何逃出籠舍的。

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