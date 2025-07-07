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丹娜絲颱風帶來強風豪雨　屏東警動員百名警力冒雨巡查

▲屏東警分局員警排除傾倒路樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警排除傾倒路樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受丹娜絲影響，屏東地區降下豪大雨，並伴隨強陣風，導致多處發生路樹、路燈及電線桿傾倒，甚至有招牌掉落等災情，嚴重影響交通與居民安全。屏東警分局不畏風雨，啟動緊急防颱應變機制，動員逾百名警力全力投入災後巡查與危險排除任務，展現堅守崗位、守護民眾的高度使命感。

▲屏東警分局員警排除傾倒路樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警排除傾倒路樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

風雨最劇烈之際，屏東警分局各派出所即時調派警力前往，針對積水路段實施交通管制，並配合市公所、清潔隊與工務單位，協助清理倒塌路樹與障礙物，確保主要幹道通暢與行車安全。此外，針對招牌掉落及電線裸露等潛在危險，警方也主動封鎖現場，提醒民眾遠離危險區域，防止二次災害發生。

針對市區與偏遠地區的災情，警方更以巡邏車持續進行地毯式巡查，並透過警用廣播及社群平台即時發布最新路況與安全警訊，提醒民眾避免外出、注意自身安全。另有部分員警前往安置所協助地方政府進行疏散與安置作業，讓受災戶在第一時間獲得妥善照顧。

分局長林明波表示：「颱風來襲期間，接獲報案後警方均為第一時間冒險到場者，責任就是在第一線守護鄉親的生命與財產安全。感謝所有同仁冒雨堅守崗位，也請鄉親配合防颱措施，共同度過風雨考驗」。風雨過後，屏東警分局仍維持高警戒狀態，持續巡視各地災情，並呼籲民眾外出時務必注意路況與氣象資訊，若有緊急情況，請立即撥打110或向就近派出所求助，共同守護家園平安。

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