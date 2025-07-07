丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

▲台南市社會局長郭乃文前往安置所慰問災民，了解生活需求並協助物資發送。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱丹娜絲強風暴雨重創台南，社會局第一時間啟動災害應變機制，自7月4日起即預先通報各區公所落實收容、救助、物資儲備與弱勢照護等工作，並於6日颱風當天，配合區公所成立14處避難看守所，目前已安置超過百名災民，並持續提供物資與餐食支援，協助災民安全度過風災。

社會局指出，此次颱風導致安南、麻豆、官田、學甲、東山、七股、新營等地多處停電與道路受阻，各地緊急啟動收容機制。郭乃文局長親自前往避難所慰問，了解災民需求，並協調各協力單位提供便當、飲水與生活物資；對部分偏遠區域如後壁、七股與北門等物資短缺地區，則緊急調撥「實物愛心銀行」資源，並媒合慈善團體太祖慈善會送物資支援。

為確保街友安全，社會局也提前展開街友安置作業，輔導進入街友中心與平價旅館避風，無人露宿街頭。同時全市139家社福機構（含老福、身障、兒少單位）均已啟動緊急應變，僅少數因停電影響作息，但基本飲食與住民安全皆無虞。

社會局呼籲，若民眾住屋遭風災淹水或毀損至不堪居住程度，可主動向所在地區公所申請災害救助或安遷補助金。未來社會局也將持續與各區保持密切聯繫，確保每一位受災市民都能獲得最即時、最貼近生活的協助。