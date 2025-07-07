校園災後動起來！　颱風肆虐台南112校災損逾6100萬

▲台南市各校教職員與志工自發返校清理災後環境，努力恢復正常校園運作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱丹娜絲6日晚間挾帶13級強風肆虐台南，造成市區多所國中小校園災情頻傳，雖市府宣佈7日停班停課，仍有許多學校校長與教職員、志工、社區人士主動返校，投入倒樹清理、環境巡查與病媒蚊防治等工作，教育局統計，截至7日下午5時，台南市已有112所學校通報災損，損失金額估逾6100萬元。

市長黃偉哲指出，此次災情以沿海與溪北地區最為嚴重，多所學校出現圍牆傾倒、屋頂掀開、天花板受損與大型樹木倒塌等情形，市府將與教育部協調補助機制，提供必要協助讓各校儘速恢復正常運作。

教育局長鄭新輝強調，災後首務是全面清理校園環境、復原教學設施，以確保暑期營隊與相關活動能如期進行。局內也已啟動「災後廢棄樹幹緊急清運契約」，協助學校清除倒木與廢棄物，針對尚未完成清理的區域，也已設立警戒線，避免民眾誤入造成傷害。

除了校舍損毀，教育局也警示另一項潛在威脅：登革熱疫情可能於災後1至2週內升溫。因此要求全市學校積極落實「巡、倒、清、刷」病媒防治作業，並配合市府孳清專案接受稽查。鄭局長呼籲社區與學校攜手合作，阻斷病媒孳生源頭，守護學童健康。

教育局補充說明，颱風來襲前（7月5日）已要求各校完成沙包、水閘門、抽水機配置與排水溝清理作業，多數校園因應得宜，避免更大災損。後續將持續協助尚未復原學校進行修繕，並安排結構與設施安全檢查，讓校園盡早恢復運作。教育局也提醒市民，進入校園活動應遵守環境整潔原則，不亂丟飲料瓶、垃圾，一同維護校園環境與防疫安全。