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無颱風假「青鳥喊獻祭3市長」3.4萬讚　鄉民傻：北檢會辦嗎

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱「丹娜絲」襲台，在中南部縣市陸續宣布停止上班上課後，北北基桃昨日晚間8時宣布7日照常上班上課，讓不少網友怨聲載道。其中，有一名自介「自由臺灣，獨立建國」的網友發文，「我要把3個市長拿去獻祭，換可控的颱風」，獲得3.4萬人按讚。

據悉，蔣萬安6日晚間宣布後，臉書湧入萬則留言，遭洗版「大罷免大成功」，但7日風雨確實不大，讓其餘網友大讚「神預測」、「台北無風雨，蔣神！大罷免大失敗」等。

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有PTT網友表示，一名網友在threads發文，揚言因為沒有颱風假，要將市長拿去獻祭，且該文有3.4萬人按讚、800多留言、93萬次瀏覽。

該名網友6日晚間8時14分表示，「剛剛新聞說，北北基桃開會後表示雖然颱風籠罩，風也達標，但是在可控範圍…因此上班上課。蛤啦！！！！！到底是可控什麼？明天我連我的機車龍頭都控不了了欸？蔣，屠殺我們！我要把三個市長拿去獻祭換可控的颱風！！！！！！」「大罷免，大成功啦」。

PTT鄉民聯想到日前，39歲戴姓工程師，公布偵辦京華城案的11名檢察官以及3名承審法官的照片而被羈押禁見，紛紛留言表示「顏色正確」、「台派水準」、「這要雞鴨（羈押）了吧，恐嚇罪」、「這會收押禁見還是睡死」、「沒事啦，北檢還在睡」、「會說公眾人物可受公評，沒事的」、「這是支持大罷免的不用抓」、「原本想說是不是反串帳號，嗯…」、「為什麼脆這種文都超多讚」。

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