丹娜絲重創台南！黃偉哲緊急發聲：請給台電一點時間

▲丹娜絲重創台南，台電人員搶修。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）



記者董美琪／綜合報導

颱風丹娜絲侵襲台灣，對台南沿海地區電力系統造成嚴重損害，截至今（7）日晚間9點，台南還有約10萬戶停電，為目前停電最嚴重的縣市。台南市長黃偉哲晚間透過臉書發文，呼籲市民體諒，並表示市府與台電正全力投入復原工作，力求儘速恢復供電。

黃偉哲指出，為加速搶修進度，台電已從基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、鳳山、屏東、宜蘭等10個區處調派215名人力支援復電作業。然而，颱風帶來的強風導致鹽水、後壁、學甲等地區多處電桿斷裂、高低壓電線損壞及設備跳脫等事故。東山、白河等地道路亦因樹枝斷裂阻礙通行，需先行清除障礙，影響搶修進度。

市府各局處正全力投入災後復原工作，台電也表示，入夜後將持續進行搶修作業，力拚儘速恢復供電。黃偉哲強調，市府將以最快速度完成復原，減輕風災帶來的不便，並感謝市民朋友的體諒與支持。

受颱風影響，為維護市民安全及重建家園，台南市政府晚間宣布鹽水、東山、後壁、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里、麻豆、六甲、下營、官田、新營、柳營等16區明日（8）日停止上班、停止上課，其餘照常上班、照常上課。