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邱毅：台灣關稅預期比越南20%差　賴清德第五講取消與「AIT有關」

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，原訂於5日發表第五講，卻因丹娜絲颱風襲台宣布取消。對此，前立委邱毅今（7日）表示，事後自己聽說是美國AIT在審講稿時，發現吹牛皮，吹的過頭了，把台美關係，形容成歷史上最好，為免賴清德又惹禍，AIT利用颱風，逼著取消演講。他也透露，這兩天，川普就會宣布台灣的對等關稅，預期比越南的20%差，因為台灣不會同意開放全部的農產品市場，

邱毅表示，賴清德以颱風為理由，取消上周六晚上在高雄的第五講，好多人都很失望，包括他。為什麼失望？賴清德第五講的主題是「台灣的外交政策與台美關係」，依賴清德的水平和慣性，一定又是錯誤百出，惹出爭議，預期可做為周末的大娛樂。

邱毅表示，除了錯誤以外，賴清德也可能犯下吹過頭的老毛病。為什麼喊停呢？原因一定不是自慚形穢，所以決定藏拙。事後自己聽說是美國AIT在審講稿時，發現吹牛皮，吹的過頭了，把現在的台美關係，形容成歷史上最好。但這兩天，川普就會宣布台灣的對等關稅，預期比越南的20%差，因為台灣不會同意開放全部的農產品市場。

邱毅再說，川普一向討厭賴清德，認為水平差蔡英文太多，還是個麻煩製造者。連520周年演講，都不准賴清德談到兩岸關係，以免破壞了中美談判。現在賴清德為大罷免，親自登場鼓動反中民粹，周末在高雄台獨大本營，一定會忘形的吹噓「倚美拒統」、「倚美謀獨」。

邱毅認為，為免賴清德又惹禍，AIT剛好利用颱風，逼著賴清德取消演講，別說白宮川普下命令，只要AIT一生氣，賴清德就瑟瑟發抖了！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

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