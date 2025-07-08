「大罷免投什麼？」韓國瑜與訪立院民眾合照　宣傳票投不同意

記者鄭佩玟／台北報導

24席國民黨立委罷免案將在7月26日投票，立法院長韓國瑜近日頻頻替藍委站台宣傳反罷免。新竹縣竹東鎮員崠社區發展協會今（8日）上午赴立法院參觀，「大家長」韓國瑜也熱情與志工們合照，並笑問志工們大罷免要投什麼？「沒錯！就是不同意！」把優秀的立委留在立法院，繼續為大家打拚服務。

▲韓國瑜向參觀立院的民眾宣傳罷免票投不同意。（圖／攝影中心）

韓國瑜最近勤跑反罷免行程，日前替國民黨立委羅智強舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會站台時，再度發揮詼諧本色，呼籲所有選民726出來投下不同意罷免票，若726罷免成功，民主高牆可能轟然倒塌，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。

新竹縣竹東鎮員崠社區發展協會志工們今日上午北上參觀立法院，韓國瑜再度展現高人氣，許多志工紛紛搶合照，韓國瑜也不忘藉機宣傳反罷免，先是歡迎大家來立法院，國民黨立委林思銘在立院很優秀、非常認真，立法院是大家的、全國人民的，歡迎大家隨時來，有意見都可以說！

韓國瑜也強調，最後一點，最重要的，舊式大罷免要投什麼？志工們熱烈回應「不同意！」讓韓國瑜笑呵呵，「對！就是不同意！把優秀的立委留在立法院，繼續為大家打拚服務」，並用客語表達「謝謝」。