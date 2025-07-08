賴清德救災優先暫停團結十講　黃暐瀚讚做對了：先做總統再當主席

▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德原定於上周的「團結國家十講」第五講，因考量颱風因素，故取消出席。至於演說的後續期程安排，總統府發言人郭雅慧7日表示，總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。對此，媒體人黃暐瀚今（8日）表示，這就對了！還有太多問題要處理，先做總統，再當主席，暫停十講，團結救災，兩岸的問題與定位，台灣早已有八成的共識，不急著講，也不用講太多。

黃暐瀚表示，昨天，讓他最感動的兩張照片，是陳其邁、黃敏惠兩位市長擁抱，以及搶修供電的台電員工整排蹲坐路邊吃便當。

黃暐瀚表示，風災無情，台灣有情。雖然災情難以承受，但只要台灣人團結，一起面對，也就感覺沒那麼困難了。

黃暐瀚提到，而總統府昨天宣布，賴總統的後續五講，暫無時間表，等後續若有安排再向外界公布。這就對了！救災優先，之後漢光演習，還有美台關稅、詐騙橫行、電力供給等等太多問題要處理。

最後，黃暐瀚認為，先做總統，再當主席，暫停十講，團結救災，兩岸的問題與定位，台灣早已有八成的共識，不急著講，也不用講太多。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）