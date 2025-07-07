日本擬贈6艘退役驅逐艦　菲律賓今夏將派團赴日評估

▲日本「阿武隈級」（Abukuma-class）驅逐艦護衛艦。（圖／取自日本海上自衛隊）



記者張方瑀／綜合報導

日本《讀賣新聞》引述多位政府消息人士指出，日本將出口6艘服役超過30年的「阿武隈級」（Abukuma-class）驅逐艦護衛艦給菲律賓，藉此強化對中國海上擴張的嚇阻力。報導指出，雙邊防長上月於新加坡會面時已就此達成共識，目前菲律賓軍方預計今夏前往日本檢視艦艇狀況，作為接收前最後準備。

根據報導，這批退役艦艇目前隸屬於日本海上自衛隊，為排水量約2000噸的小型驅逐艦，由約120人操作，具備反潛與反艦飛彈、魚雷與艦炮等武裝。菲律賓海軍目前並無驅逐艦，僅有巡防艦與小型護衛艦，因此被視為戰力升級關鍵。

日本防衛大臣中谷元與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）上個月在新加坡會面時，雙方已就此達成共識。報導指出，菲律賓軍方預計今年夏天派員前往日本實地檢視這些艦艇，作為最終接收前的準備。

菲律賓海軍也於7日發出聲明證實，將派出一支海軍專家代表團，應日本防衛省邀請前往日本進行詳細檢查。聲明指出，這次實地評估的結果將作為是否採購的依據，並評估是否符合菲律賓海軍現代化的方向。

日本、菲律賓自去年簽署《互惠准入協定》（Reciprocal Access Agreement）以來，軍事合作日益深化，包括聯合軍演、日本提供雷達設備與高層戰略對話等；該協定也是日本在亞洲首度與他國簽署類似安排，讓雙方部隊能進駐至對方領土。

為突破日本和平憲法對軍備輸出的限制，報導指出，東京方面將此次驅逐艦交付案視為與馬尼拉的「共同開發項目」，由日方協助安裝通訊系統與必要裝備。

目前，日本防衛省對此報導未予評論，中國外交部也尚未回應路透社的相關詢問。