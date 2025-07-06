以色列鐵穹破功？英媒曝伊朗飛彈「命中5處軍事設施」：不只炸民宅

▲伊朗宣稱，其同時發射飛彈和無人機能夠突破以色列的鐵穹防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列6月質疑伊朗研發核武，於是空襲伊朗境內濃縮鈾等核設施，且狙殺伊朗核科學家，而伊朗也向以色列發射多枚飛彈與無人機作為報復。英媒取得雷達數據後，發現伊朗在與以色列持續12天的戰爭中，成功以飛彈直接命中以國5處軍事設施，包括空軍基地與情報中心，不過以色列軍方至今尚未對外公布。

根據英媒《每日電訊報》，這些數據由美國俄勒岡州立大學學者提供，其利用衛星雷達觀測戰區爆炸損壞變化，他們指出有6枚伊朗飛彈分別擊中以色列北部、南部與中部的5處軍事設施，其中包含一座主要空軍基地、情報蒐集中心、後勤基地。

以色列國防軍僅表示，「所有相關單位在整場行動中皆維持功能運作」，並未證實或否認飛彈命中與基地受損情況。報導分析，這可能與以色列嚴格的軍事審查制度有關，儘管以伊雙方皆宣稱勝利，但此次攻擊實際造成的軍事損害與情報有所落差，引發以色列國內質疑與關注。

此次戰爭中，伊朗除了攻擊以色列的軍事設施外，也有至少36枚飛彈穿透以色列防空系統，對住宅與工業區造成重大破壞。儘管以色列僅28人死亡，顯示警報系統與民防措施奏效，卻仍有約1.5萬人無家可歸，分散安置在全國各地的飯店。

報導進一步分析，指出在戰爭前7天內，伊朗飛彈約有16%成功突破防空系統，與以色列原先公布的87%成功攔截率大致相符。專家推測，飛彈突破可能與攔截彈數量有限、伊朗戰術改進及飛彈性能提升有關。

以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統雖廣為人知，但主要設計於攔截短程飛彈，實際上以色列還部署了中層「大衛之石」與高層「箭式」攔截系統，並由美國提供的「薩德」（THAAD）與紅海艦載攔截器補強。美方估計，此次衝突至少發射36枚薩德飛彈，每枚造價約1200萬美元。

戰爭期間，以色列國內已有質疑聲音浮現。知名記者杜拉克（Raviv Drucker）直言，有多枚伊朗飛彈擊中以軍基地與戰略目標，但至今未能公開報導，導致外界無法掌握伊朗攻擊的準確性與破壞程度。

相對，伊朗官方與媒體則藉由飛彈突破攔截畫面及諷刺「鐵穹」的宣傳動畫，試圖向國內群眾宣傳「勝利」。伊朗官員強調，透過飛彈與無人機同步發射能夠干擾以色列防禦系統，即便部分無人機遭攔截，也能有效製造混亂。