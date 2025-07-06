吐噶喇群島6分鐘2度狂搖　氣象廳：可能還有「震度6弱」地震

▲氣象廳指出，近日不排除還會發生震度達6弱的地震。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島近海6日下午短短6分鐘內接連發生2次最大震度達5強的地震，氣象廳也緊急召開記者會說明。吐噶喇群島近期地震活動異常頻繁，自6月21日起累計已發生1500次有感地震。氣象廳提醒，「近期不排除會發生震度6弱的地震」，提醒民眾務必小心警戒。

根據《日本新聞網》報導，日本氣象廳指出，這兩起發生在6日下午2時多的地震震央都位於吐噶喇列島近海，其中一起規模為芮氏規模4.9，另一為5.5，雖然未引發海嘯，但因搖晃劇烈，已引發當地居民高度警戒。其中最靠近震央的十島村惡石島，連續2次出現震度5強的搖晃。

事實上，由於長期的頻繁地震，十島村已經安排惡石島的居民進行島外撤離，目前已經有2批島民撤離。

面對連續的強震，氣象廳在記者會中強調，該地區的地震活動並未趨緩，提醒民眾保持警覺，避免靠近危險的建築物。地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，「目前平均每天都會發生超過100次震度1以上的地震，幾乎沒有停歇，也沒有結束的跡象。」

氣象廳統計，自6月21日早上8時至今，吐噶喇列島近海的地震次數已高達1500起，這些地震大多能明顯感受到，從震度1到震度6弱都有，顯示地殼活動異常活躍。

目前氣象廳仍持續監控該區域動態，並警告未來仍可能出現最大震度達6弱的地震，呼籲當地居民與相關單位嚴加防範。