日23歲陸留學生「網揪2男」集體性侵櫻花妹　惡狼長相曝光

記者王佩翊／編譯

日本一名23歲中國留學生透過社群平台結識另外2名性侵共犯，3人首次見面當天便隨機挑選一名素未謀面的20多歲女性下手。3人威脅女方要將其殺害後，將被害人綑綁，並集體輪流性侵。該名中國籍男子被逮後坦承犯行，但卻供稱自己本來就「對性侵有興趣」。

根據《產經新聞》報導，大阪府警方6日指出，44歲的山下高志、32歲的相馬崇司以及就讀於專門學校的23歲中國籍男子李博倫涉嫌聯手對一名20多歲女性施暴，目前全數落網。

警方表示，3人是透過社群平台結識，目的是為了一起尋找女性目標，以下手性侵。3人皆未對彼此透露真實姓名，僅以英文字母簡稱互稱。案發當晚8時他們約在大阪會合，當時3人才首次見面，而幾小時後便共同犯案。

3人6月中旬某日的晚間11時闖入大阪某處公寓，並從被害女子身後埋伏，掩住女方口鼻後，威脅道「妳想死嗎？」接著將她推進房內，並疑似用刀子恐嚇被害人，隨後再用繩子綁住女方雙手，聯手性侵，進而導致被害女性受傷。

更令人震驚的是，犯案過程中被害女子的一名20多歲男性室友正好返家，也遭3人捆綁手腳囚禁，同時受傷。

李男被逮後已坦承犯罪，但他竟還聲稱，「我本來就對性侵有興趣。」

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