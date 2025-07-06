丹娜絲襲台！南投應變中心一級開設7/7停班停課　重點資訊懶人包

▲丹娜絲颱風來襲，南投縣災害應變中心一級開設。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風來襲，南投縣政府於5日成立應變中心，並於今天升為一級開設；縣長許淑華已宣布自6日晚上6點起、到7日一整天，南投縣停班、停課，呼籲民眾在颱風期間減少外出，山區民眾要特別注意安全，各相關單位也應加強整備，防範未然。

許淑華下午坐鎮丹娜絲颱風災害應變中心，聽取各單位防颱報告、了解防災整備情形，並責成各單位徹底做好防災準備、宣布停班停課以讓民眾做好防災。

許淑華指出，縣府於颱風來臨前已未雨綢繆，陸續協助撤離易致災區的孕婦及需洗腎民眾，各鄉鎮市公所也都開設應變中心，不論是防災物資或是乾糧等物品都有準備，仁愛鄉等部分地區村落甚至有10天以上存糧；可能致災的低窪地區、易坍方山區，也已提前調派機具進駐、待命應變，民眾如果需要沙包等物資，可洽各鄉鎮市公所了解。

由於颱風可能帶來豪雨，造成道路、排水系統淹水，許淑華提醒民眾減少外出、多注意安全，並說明相關預防措施，例如埔里鎮守城橋便道已經封閉；縣府也已經劃定管制區，並公告從7月6日早上8時起至7月7日晚間6時止，禁止民眾進入山區、河川水域、土石流潛勢溪流等管制區，違反者將處5萬元至25萬元罰鍰，呼籲民眾於颱風期間勿從事危險活動。