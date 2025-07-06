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19縣市「暴風圈侵襲機率」破9成　丹娜絲北上最新路徑預測曝光

▲▼暴風圈侵襲機率、丹娜絲最新路徑預測曝。（圖／中央氣象署）

▲丹娜絲持續北上，氣象署6日晚間公布最新未來120小時各縣市遭暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

記者趙蔡州／綜合報導

颱風丹娜絲6日上午11點增強為中度颱風，暴風圈亦稍微為擴大，並於下午4時暴風圈觸及南部陸地，預計未來會加速從台灣海峽北上。根據中央氣象署最新預測，未來120小時內暴風圈侵襲的機率，共有20個縣市超過90％，提醒民眾務必嚴加防範。

氣象署資料顯示，丹娜絲6日晚間8點的中心位置在北緯 22.9 度，東經 119.6 度，以每小時24公里速度，向北北東進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風平均暴風半徑150 公里，十級風平均暴風半徑50公里，預計7日上午8點的中心位置會到達台灣北部海域，並逐漸遠離台灣。

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▲▼暴風圈侵襲機率、丹娜絲最新路徑預測曝。（圖／中央氣象署）

▲氣象署6日晚間10點公佈颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

根據氣象署最新公布的未來120小時內各縣市暴風侵襲機率，100％機率以上縣市分別是台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣。90％機率以上縣市分別是基隆市99％、宜蘭縣98％、花蓮縣97％。

氣象署氣象預報中心科長劉宇其6日晚間表示，丹娜絲目前已經來到台灣海峽南部，暴風範圍涵蓋彰化以南、台東以及澎湖地區，預計今晚到明天上半天將是影響台灣最顯著時刻，未來將持續往北北東行進，並在今日深夜通過澎湖沿台灣西部海岸線北上，不排除深夜從台灣中部登陸。

劉宇其提醒，這段期間無論颱風有無登陸，風雨都會是最明顯的時候，北部平地今日下半天已開始有間歇性的陣雨或雷雨，彰化以南、花蓮、台東及澎湖整天都容易有大雨或局部豪雨，台東、屏東地區及高雄山區甚至有局部大豪雨，其中在恆春半島亦有超大豪雨發生，其他地區晚上開始也有局部大雨發生的機率。

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