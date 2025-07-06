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丹娜絲中心抵台南門口！渦旋亂入「北部風雨恐變大」　3地下到發紅

▲中度颱風丹娜絲中心目前已抵達台南門口。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲中度颱風丹娜絲中心目前已抵達台南門口。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

中度颱風丹娜絲目前正加速從台灣海峽北上，颱風中心已抵達「台南隔壁」，預計今（6日）晚入夜至明（7日）清晨風雨最大。中央氣象署稍早再發布全台20縣市豪雨特報，其中澎湖縣、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生機率，務必謹慎防範。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日恆春半島已有超大豪雨，台東縣已有大豪雨發生；今晚至明日上午澎湖縣、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部地區(含蘭嶼、綠島)有局部大雨發生的機率。請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

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▲氣象署發布20縣市豪雨特報。（圖／氣象署）

▲氣象署發布20縣市豪雨特報。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲仍在「稍稍增強」，過去3小時穩定朝東北移動，暴風圈已籠罩彰化以南及台東，最新預報顯示，颱風中心將於今天深夜至明天凌晨間在「嘉義～彰化」登陸，隨後西部大縱走穿越「彰化～新竹」，預計明天清晨在桃園附近出海，在此期間「中、南部地區風雨會快速增強中」。

台灣颱風論壇也PO出丹娜絲目前的雷達迴波圖，只見颱風中心「已經在台南隔壁了」。據了解，丹娜絲若登陸不僅是今年首個登陸台灣本島的颱風，也是繼1986年颱風韋恩後，首個登陸台灣中部地區的颱風。

▲台灣東北角出現渦旋發展現象。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

▲台灣東北角出現渦旋發展現象。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

另外，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇婷醒，台灣東北角的旺盛對流因為對流劇烈的潛熱釋放，似乎有渦旋發展的現象，「因為尺度跟丹娜絲差不多大，有可能讓丹娜絲更有機會偏向陸地一些，不排除登陸後，原中心消失，再由北邊副中心取代後繼續北上回到原本路徑的機會」，不僅中南部的朋友要特別注意，北部地區也因為這個渦旋的通過，「風雨有變得明顯的機會。」

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