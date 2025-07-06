考生注意！丹娜絲攪局　公務員高考順延7/8至10舉行

▲丹娜絲颱風攪局，114年公務人員高考三級考試再度順延至7月8日至10日舉行。（圖／氣象署提供）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風來勢洶洶，考選部今（6日）表示，依氣象署最新颱風預報資料顯示，丹娜絲颱風暴風圈進入台灣南部陸地，對台灣各地及澎湖構成威脅，多縣市已宣布7日停班停課，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，爰經本考試典試委員長會同考選部決定，114年公務人員高考三級考試再度順延至7月8日至10日舉行。

考選部表示，本考試設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖16考區，原於7月6日至8日舉行，依序順延至7月8日至10日舉行。考選部提醒，除了高雄考區明誠中學應試地點調整為三民家商外，其餘試區應考人仍於原試場應試；考選部將持續留意天候動態並適時發布訊息公告，請應考人密切注意考選部全球資訊網（https://www.moex.gov.tw）最新消息，並關注交通動態，留意自身安全。

考選部指出，應考人如因考試延期或交通因素致全程無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費（申請窗口：高普考試司第一科連絡電話02-22369188分機3955、3958，試務信箱: moex3958@mail.moex.gov.tw）。