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藍委罵林右昌颱風搞罷免　綠傻眼：台中淹水盧秀燕去哪？北上掃街

▲▼ 盧秀燕、賴士葆合體反罷免 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台中市長盧秀燕北上合體藍委反罷免。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

颱風丹娜絲來勢洶洶，而在暴風圈尚未觸陸前，台中市已受外圍環流影響出現淹水災情。不過，國民黨立委吳宗憲今（6日）抨擊，民進黨在颱風逼近之際動員屏東鄉親到台東「遶境」，民進黨秘書長林右昌還認為防颱跟罷免不衝突，這個像是當過地方父母官該說的話？對此，民進黨發言人、新北議員卓冠廷反嗆，請問台中淹大水時台中市長盧秀燕跑去哪裡了？北上掃街去了，國民黨這種又笨又壞的政黨堪稱台灣奇景。

國民黨立委吳宗憲今發文批評，丹娜絲進逼南台灣，在防範家園受侵害之際，民進黨還動員2、3百名屏東鄉親來台東參加「遶境」，幾乎是整個隊伍的一半，要屏東人放下防颱工作來罷免台東立委，難道這個就是立委莊瑞雄投入經營台東的方法？覬覦的是日後補選？更扯的是，當過基隆市長，現在想要挑戰新北市長的民進黨秘書長林右昌，竟然認為防颱跟罷免不衝突，這個像是當過地方父母官該說的話嗎？2011年莊瑞雄曾轟，滿腦子選舉、冷血無情。現在回送給民進黨，滿腦子大罷免，沒血沒淚，台灣怎麼會有這樣的執政黨。

對此，卓冠廷傻眼地說，颱風都還沒來，台中淹大水，這時國民黨居然在罵沒有在當行政首長的林右昌，國民黨這種又笨又壞的政黨堪稱台灣奇景。

台中市不是第一次面對這樣的大雨或颱風，卓冠廷質疑，為什麼從禮拜五晚間開始，台中西屯文心路、中港路就開始狂淹大水？你們平時除了幫盧秀燕擦脂抹粉、準備鬥爭朱立倫、爭取選總統以外，有沒有做市政準備？最基本的清淤工作有沒有做？

「請問台中淹大水時盧秀燕跑去哪裡了？北上掃街去了，遇到車禍還狂作新聞。被罵翻才緊急跑回台中演勘災」，卓冠廷痛批吳宗憲，此時竟然還發文批評林右昌，理由是民主進步黨的「黨工」在颱風前來之際，動員去協助東部的公民罷免行程。

卓冠廷諷刺，吳宗憲有膽量對政黨「黨職」人員含血噴人，卻不敢對身為「公職」的台中市長還消失去跑反罷免行程的盧秀燕指教兩句？可笑的雙標，無知的最高標。市長換人空氣換新？市長換人7年換來台中淹大水才對，「來啦，大家來看一下，下週什麼時候發布盧秀燕第一名好棒棒民調啦。」順道噴一下，吳宗憲真的是一個爛立委！

民進黨發言人吳崢也在臉書痛斥吳宗憲造謠，正當全台都在警戒丹娜絲颱風，總統賴清德、行政院長卓榮泰已坐鎮中央災害應變中心聽取簡報，藍白卻選擇先噴一波政治口水。

吳崢指出，昨天他人就在遶境現場，5日傍晚護國大遶境隊伍抵達台東市後，就為了颱風將要來襲，將今明2天的活動通通取消了。反觀台中市從前天晚上就因暴雨傳出淹水災情，盧秀燕昨天還北上到台北市幫賴士葆站台掃街，用吳宗憲的話，這叫不叫沒血沒淚？颱風來了就專心防災防颱！省省一心只想見縫插針的政治口水吧！

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