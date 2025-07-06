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丹娜絲「逐漸開眼」路徑罕見　上次類似強度為39年前韋恩颱風

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲暴風圈今天下午已接觸南高屏沿岸，颱風中心預計今天清晨至明天清晨通過澎湖，目前仍在逐漸開眼中。中央氣象署表示，丹娜絲是少數從西部北上路徑颱風，少了中央山脈屏障，影響更劇烈，上一個同樣強度、同路徑的是1986年的韋恩颱風。

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲丹娜絲目前仍在逐漸開眼中 。（圖／氣象署）

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根據氣象署資料，丹娜絲今天下午5時中心位置在北緯 22.5 度，東經 119.2 度，即在澎湖的南南西方約 120 公里之處，以每小時28轉21公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨 。（圖／氣象署）

氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，丹娜絲是少數從西部北上路徑颱風，少了中央山脈屏障，影響更劇烈，上一個同樣強度、同路徑影響的是1986年的韋恩颱風，當時也是達中度颱風等級，近中心最大風速為每秒38公尺。

劉宇其指出，颱風眼的定義為外圍有較高眼牆，中心雲量愈少愈好，丹娜絲中心目前整體結構還不夠好，颱風眼還在逐漸開眼中。

他表示，丹娜絲預計今天深夜到明天清晨通過澎湖，若路徑往東擺就可能登陸。今晚到明天上半天風雨最強勁，新竹以南到高雄要特別留意風勢，其中，澎湖將有14至15級強陣風。

根據最新資料顯示，丹娜絲颱風中心目前在澎湖南南西方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，對台灣各地及澎湖構成威脅，恆春半島及台東風雨持續中，南部地區及澎湖風雨亦逐漸增大。

陸上警戒：台灣各地區及澎湖

海上警戒：台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲丹娜絲預計今天深夜到明天清晨通過澎湖，今晚到明天上半天風雨最強勁 。（圖／氣象署）

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、花蓮縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、宜蘭地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

另外，今天至明天清晨澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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