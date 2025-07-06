快訊／移車了！北市疏散門晚間8時「只出不進」　深夜12時起拖吊

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

第4號颱風「丹娜絲」過去3小時強度略為增強，氣象署稍早已針對台灣本島及澎湖發布陸上颱風警報，並針對全台多地發布大雨特報，台北市風雨也有逐漸增強之勢，北市水利處今（6日）晚間8時啟動全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。北市警局將在管制實施4小時後，針對仍停放於河濱公園內的車輛執行拖吊作業，若民眾凌晨仍未將愛車移置，小型車將支付至少3300元的罰鍰以及移置費用。

北市交通大隊表示，「台北市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」，凡未依規定將車輛自行駛離河濱公園者，無論是否停放在劃設的停車格內，權責機關將依規定裁處。其中，大型車將處以4800元罰鍰，小型車2400元，機車則為1800元。此外，若車輛經拖吊，車主還需額外繳納移置費，大型車3000元、小型車900元、機車200元以及另外每天100元的保管費。

北市警局呼籲，停放於堤外停車場的車主務必密切關注北市府發布的相關防汛資訊。一旦接獲颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，以免車輛受損或因違規而受罰。此外，民眾可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單上的QR code，註冊登錄防汛通知服務。

如此一來，在颱風豪雨期間，將能透過簡訊即時接收到「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等重要訊息，以便及早應變，避免車輛因淹水而受損或因違規而受罰。