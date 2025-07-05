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狂搖1300次！5強地震嚇壞村民　惡石島第二波撤離「增至44人」

▲▼日本鹿兒島縣吐噶喇群島中的惡石島，屬於鹿兒島郡十島村。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 首批從惡石島撤離的13名居民已於4日抵達鹿兒島港。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本鹿兒島縣吐噶喇群島地震頻頻，短短2周內已發生逾1300起有感地震，5日清晨惡石島更觀測到震度5強，引發居民恐慌，使得撤離人數持續增加，目前第二波疏散規模達44人。地方政府與氣象廳呼籲民眾提高警覺，並持續監測後續地震動態。

綜合《共同社》、《朝日新聞》等日媒，根據鹿兒島縣十島村官方統計，截至當地5日下午3時，第二波避難行動包括惡石島與小寶島共44人，預計6日凌晨2時搭乘村營渡輪前往鹿兒島市。

惡石島自5日清晨6時29分發生震度5強地震後，有意撤離的民眾明顯增加，截至4日已有13人撤離，至5日上午10時又有逾20人提出申請。

十島村當局說明，避難者將在鹿兒島市內飯店暫住一周，若地震仍未停歇，將視情況延長安置。因居民長期處於地震壓力之下，當局也派遣鹿兒島紅十字醫院護理師進駐惡石島，提供身心照護至9日。

惡石島仍有56名居民留守，已知目前尚無人受傷或身體不適。但地方當局持續統計避難人數，開放有意撤離的島民登記，不過6日以後的船班可能視天氣狀況彈性調整。

氣象廳指出，吐噶喇群島自6月21日至7月5日上午累計地震次數高達1303次，包括震度6弱1次、5強1次、5弱3次，且近期仍有發生震度6弱地震的可能性，呼籲民眾隨時警戒並當心降雨引發的土石災害風險。

►惡石島民第一批「島外撤離」到了！　搭10小時渡輪抵鹿兒島港

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