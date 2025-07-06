馬斯克決裂川普！　宣佈成立「美國黨」：終結一黨專政

▲全球首富馬斯克與美國總統川普撕破臉。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

昔日美國總統川普親密盟友的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），於美東時間5日於自家社群平台X宣布，正式成立「美國黨」（America Party），公開與川普決裂。他批評美國已陷入「一黨專政」，政商貪腐與浪費導致國家走向破產，新政黨將「把自由還給人民」。

馬斯克表示，「我們生活在一黨專政體系中，而非真正的民主社會。今天，美國黨成立，將把你們的自由還給你們。」

這場政治風暴的導火線，是川普日前簽署生效、馬斯克極力反對的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）。該法案為大規模減稅及支出調整案，刪除了對電動車的購車抵免與綠能補貼，使馬斯克旗下特斯拉（Tesla）首當其衝，據估損失高達30億美元。川普甚至揚言切斷聯邦政府對馬斯克企業的所有補助，引發雙方徹底翻臉。

▲馬斯克在自家平台X宣布成立美國黨。（圖／翻攝X）



馬斯克曾是川普的重要金主，投入近3億美元資助其重返白宮的競選活動，也曾領導川普政府中備受爭議的「政府效率部」（DOGE），專責削減聯邦支出。但馬斯克激進作風與白宮漸生齟齬，最終被邊緣化，直到「大而美法案」成為兩人決裂的關鍵點。

馬斯克近來頻頻表態，將以資金與組織力支持打倒所有在2026年期中選舉中挺法案的共和黨議員，展現他對政壇重新布局的決心與影響力。